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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Як завжди, ефектна: Гайді Клум шкіряною мініспідницею підкреслила стрункі ноги

51-річна німецька супермодель вчергове продемонструвала ефектний лук.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум потрапила до об'єктивів папараці у районі Сохо у Нью-Йорку. Модель мала ефектний вигляд в образі total black.

На ній був трикотажний вкорочений кроптоп із високою горловиною і шкіряна мініспідниця А-силуету, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Лук Гайді доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними туфлями на шпильках. У руці вона несла чорну сумочку.

У Клум було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки з камінням у вухах і золоті каблучки на руках.

Раніше фотографи заскочили Гайді Клум за поцілунками зі своїм чоловіком Томом Каулітцем.

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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