Як завжди, ефектна: Гайді Клум шкіряною мініспідницею підкреслила стрункі ноги

Гайді Клум / © Getty Images

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Гайді Клум потрапила до об'єктивів папараці у районі Сохо у Нью-Йорку. Модель мала ефектний вигляд в образі total black.

На ній був трикотажний вкорочений кроптоп із високою горловиною і шкіряна мініспідниця А-силуету, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Гайді Клум / © Getty Images

Лук Гайді доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними туфлями на шпильках. У руці вона несла чорну сумочку.

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У Клум було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки з камінням у вухах і золоті каблучки на руках.

Раніше фотографи заскочили Гайді Клум за поцілунками зі своїм чоловіком Томом Каулітцем.