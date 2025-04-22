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- Шоу-бізнес
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Як завжди, ефектна: Гайді Клум шкіряною мініспідницею підкреслила стрункі ноги
51-річна німецька супермодель вчергове продемонструвала ефектний лук.
Гайді Клум потрапила до об'єктивів папараці у районі Сохо у Нью-Йорку. Модель мала ефектний вигляд в образі total black.
На ній був трикотажний вкорочений кроптоп із високою горловиною і шкіряна мініспідниця А-силуету, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Лук Гайді доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними туфлями на шпильках. У руці вона несла чорну сумочку.
У Клум було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки з камінням у вухах і золоті каблучки на руках.
Раніше фотографи заскочили Гайді Клум за поцілунками зі своїм чоловіком Томом Каулітцем.