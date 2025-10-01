ТСН у соціальних мережах

110
1 хв

Як завжди, ефектна: Мерая Кері у мінісукні з пікантним декольте зібралася на вечірку

56-річна артистка з усмішкою зустріла папараці.

Аліна Онопа
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

Мераю Кері папараці заскочили у Нью-Йорку, коли вона йшла на одну із вечірок. Для цього зірка обрала кокетливий образ.

На артистці була чорна приталена мінісукня з плісованою розкльошеною спідницею. Вбрання мало довгі рукави і блискавку з пікантним V-подібним декольте і шкіряною деталлю із принтом бренду Louis Vuitton. Мерая мала стрункий і гарний вигляд.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Аутфіт Кері доповнила чорними мерехтливими колготами і чорними високими чоботами з гострими носками і на підборах. Вона зробила зачіску з кучерями, макіяж із ніжним відтінком помади і перламутровий манікюр. Традиційним аксесуаром у її луку були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Мерая Кері на концерті Brighton Pride у Брайтон постала у золотій короткій сукні від бренду Versace, яка мала привабливе декольте.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
