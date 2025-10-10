ТСН у соціальних мережах

Як завжди, ефектна: Ніколь Шерзінгер сукнею з лелітками підкреслила струнку фігуру

Співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls у гламурному аутфіті зʼявилася на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер потрапила до об’єктивів папараці після виступу в «Карнегі-Голі» в Аптауні, у Нью-Йорку. Зустрівши фотографів, вона усміхнулася і показала їм жест у вигляді серця.

Знаменитість, як завжди, мала ефектний вигляд. Артистка одягла чорну обтислу сукню, розшиту лелітками, з високою горловиною, довгими рукавами, асиметричним подолом і розрізом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Ніколь.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Аутфіт Шерзінгер доповнила чорними лакованими туфлями-човниками на шпильках. У неї була зібрана догори зачіска з випущеними спереду пасмами, яскравий вечірній макіяж, сережки-кільця з камінням у вухах, блискуче намисто на шиї, браслет і каблучки з камінням на руках.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер заскочили з нареченим у Лондоні після її виступу у Королівському Альберт-голі.

