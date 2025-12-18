ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Як завжди, ефектна: Ріанна у червоній шкірянці і пітонових туфлях потрапила під приціл папараці

Попдіва вчергове довела, що вона — справжня королева вуличного стилю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Ріанна потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Зірка мала стильний і яскравий вигляд.

На співачці була червона шкіряна куртка-бомбер з об’ємними рукавами і застібкою-блискавкою від бренду Celine, вартість якої 7400 доларів. На зірці також був білий топ і чорні штани вільного крою із золотим ланцюжком. Вбрання вона доповнила гостроносими туфлями з пітоновим принтом і на шпильках.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Рірі одягла чорну бейсболку New York Yankees, чорні сонцезахисні прямокутні окуляри, вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию — золотим ланцюжком. А ще артистка зробила сміливий макіяж із бордовим відтінком помади.

Нагадаємо, Ріанна на церемонії вручення премії Gotham Film Awards постала у лавандовому ансамблі від Balenciaga.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie