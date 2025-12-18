- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Як завжди, ефектна: Ріанна у червоній шкірянці і пітонових туфлях потрапила під приціл папараці
Попдіва вчергове довела, що вона — справжня королева вуличного стилю.
Ріанна потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Зірка мала стильний і яскравий вигляд.
На співачці була червона шкіряна куртка-бомбер з об’ємними рукавами і застібкою-блискавкою від бренду Celine, вартість якої 7400 доларів. На зірці також був білий топ і чорні штани вільного крою із золотим ланцюжком. Вбрання вона доповнила гостроносими туфлями з пітоновим принтом і на шпильках.
Рірі одягла чорну бейсболку New York Yankees, чорні сонцезахисні прямокутні окуляри, вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию — золотим ланцюжком. А ще артистка зробила сміливий макіяж із бордовим відтінком помади.
Нагадаємо, Ріанна на церемонії вручення премії Gotham Film Awards постала у лавандовому ансамблі від Balenciaga.