Як завжди, ефектна: Ріанна у червоній шкірянці і пітонових туфлях потрапила під приціл папараці

Ріанна потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Зірка мала стильний і яскравий вигляд.

На співачці була червона шкіряна куртка-бомбер з об’ємними рукавами і застібкою-блискавкою від бренду Celine, вартість якої 7400 доларів. На зірці також був білий топ і чорні штани вільного крою із золотим ланцюжком. Вбрання вона доповнила гостроносими туфлями з пітоновим принтом і на шпильках.

Рірі одягла чорну бейсболку New York Yankees, чорні сонцезахисні прямокутні окуляри, вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию — золотим ланцюжком. А ще артистка зробила сміливий макіяж із бордовим відтінком помади.

Нагадаємо, Ріанна на церемонії вручення премії Gotham Film Awards постала у лавандовому ансамблі від Balenciaga.