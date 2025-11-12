- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Як завжди, ефектна: Тіна Кароль у корсетному міні похизувалася стрункою фігурою
Артистка влаштувала імпровізований фотосет у вбранні від українського бренду.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото, на яких вона продемонструвала свій новий ефектний образ.
Перед об’єктивом фотокамери артистка постала чорному вбранні від українського бренду Balykina, яке складалося з мінішортів і корсетного топу на бретельках, з баскою і пікантним декольте.
На Тіні також були чорні капронові колготи і чорні шкіряні високі гостроносі чоботи.
Кароль похизувалася стрункою фігурою і красивим бюстом.
Аутфіт зірка доповнила улюбленою зачіскою, ніжним макіяжем і червоним манікюром.
Нагадаємо, Тіна Кароль показалася в обтислому комбінезоні й угах.