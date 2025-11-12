Як завжди, ефектна: Тіна Кароль у корсетному міні похизувалася стрункою фігурою

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото, на яких вона продемонструвала свій новий ефектний образ.

Перед об’єктивом фотокамери артистка постала чорному вбранні від українського бренду Balykina, яке складалося з мінішортів і корсетного топу на бретельках, з баскою і пікантним декольте.

На Тіні також були чорні капронові колготи і чорні шкіряні високі гостроносі чоботи.

Кароль похизувалася стрункою фігурою і красивим бюстом.

Аутфіт зірка доповнила улюбленою зачіскою, ніжним макіяжем і червоним манікюром.

Нагадаємо, Тіна Кароль показалася в обтислому комбінезоні й угах.