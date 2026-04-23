Як завжди, розкішна: Меріл Стріп у червоних туфлях і пальті представила сиквел "Диявол носить Прада 2" у Лондоні
Акторка символічно з ніг до голови вбралася у Prada.
У Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму «Диявол носить Прада 2». Стрічку представили її головні героїні та герой — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант.
Увага присутніх була прикута до Меріл Стріп. Акторка, як завжди, мала розкішний вигляд. Вона символічно продемонструвала стильний лук від Prada, який перегукувався з її персонажкою у фільмі Мірандою Прістлі. Зірка була одягнена у червоне пальто вільного силуету, білу шовкову блузку з краваткою-бантом, прикрашеним вишуканою діамантовою брошкою, і чорні прямі штани зі стрілками.
Вбрання Стріп доповнила червоними сатиновими гостроносими туфлями на шпильках. У руках вона тримала клатч у вигляді блокноту, інкрустованого стразами, із назвою журналу «Runway», головною редакторкою якого у фільмі була Міранда Прістлі.
Меріл зібрала волосся у недбалу зачіску, зробила макіяж із ніжним відтінком блиску на губах та зробила нюдовий манікюр. На обличчя зірка одягла чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками.
Про фільм:
Події сиквелу «Диявол носить Прада 2» розгортаються через 20 років після оригінальної історії. Головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп) стикається з кризою в індустрії друкованих медіа і намагається врятувати свою кар’єру. Вона звертається по допомогу до своєї колишньої асистентки Емілі Чарльтон (Емілі Блант), яка нині обіймає керівну посаду в люксовому бренді, від якого залежить виживання «Runway».
В український прокат фільм виходить 30 квітня.