Як завжди, розкішна: Меріл Стріп у червоних туфлях і пальті представила сиквел "Диявол носить Прада 2" у Лондоні

Меріл Стріп / © Associated Press

Реклама

У Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму «Диявол носить Прада 2». Стрічку представили її головні героїні та герой — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант.

Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант / © Associated Press

Увага присутніх була прикута до Меріл Стріп. Акторка, як завжди, мала розкішний вигляд. Вона символічно продемонструвала стильний лук від Prada, який перегукувався з її персонажкою у фільмі Мірандою Прістлі. Зірка була одягнена у червоне пальто вільного силуету, білу шовкову блузку з краваткою-бантом, прикрашеним вишуканою діамантовою брошкою, і чорні прямі штани зі стрілками.

Меріл Стріп / © Associated Press

Вбрання Стріп доповнила червоними сатиновими гостроносими туфлями на шпильках. У руках вона тримала клатч у вигляді блокноту, інкрустованого стразами, із назвою журналу «Runway», головною редакторкою якого у фільмі була Міранда Прістлі.

Реклама

Меріл Стріп / © Associated Press

Меріл зібрала волосся у недбалу зачіску, зробила макіяж із ніжним відтінком блиску на губах та зробила нюдовий манікюр. На обличчя зірка одягла чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками.

Меріл Стріп / © Associated Press

Про фільм:

Події сиквелу «Диявол носить Прада 2» розгортаються через 20 років після оригінальної історії. Головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп) стикається з кризою в індустрії друкованих медіа і намагається врятувати свою кар’єру. Вона звертається по допомогу до своєї колишньої асистентки Емілі Чарльтон (Емілі Блант), яка нині обіймає керівну посаду в люксовому бренді, від якого залежить виживання «Runway».

В український прокат фільм виходить 30 квітня.