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- Шоу-бізнес
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Як завжди, сміливо: Мадонна позувала без штанів, але в сітчастих колготках
Поп-зірка у зухвалому образі взяла участь у фотосесії.
Легендарна співачка Мадонна знову продемонструвала свою любов до провокаційних образів. 68-річна поп-ікона опублікувала в Instagram серію нових фотографій, на яких позувала без штанів, у сітчастих колготках і мереживній білизні.
На одному зі знімків Мадонна з’явилася в червоному худі, яке залишила розстебнутим. Під ним проглядався чорний мереживний бюстгальтер, а образ доповнювали сітчасті колготки, чорні рукавички та туфлі. Співачка розпустила світле волосся, а в макіяжі зробила акцент на очах.
В іншій частині фотосесії зірка змінила худі на чорну футболку з написом «L.E.S. Girl». Вона поєднала її з тими самими сітчастими колготками, високими рукавичками, туфлями на підборах і сонцезахисними окулярами.
Таким чином артистка прорекламувала нову колекцію власного мерчу.
Нагадаємо, раніше Мадонна опублікувала рідкісні фото з дочкою, якій виповнилося 30 років.