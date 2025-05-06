Як зефірка: Шакіра прийшла на Met Gala у пишній рожевій сукні, проігнорувавши дрес-код

Шакіра / © Associated Press

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Артистка викликала фурор на червоній доріжці щорічного Met Gala 2025, що відбувся у Метрополітен-музеї.

48-річна колумбійська співачка виблискувала перед камерами фотографів, що зібралися, у сукні кольору рожевої жувальної гумки від американського бренду Prabal Gurung.

Шакіра / © Associated Press

Також Шакіра одягла ажурні рукавички, до яких була прикріплена брошка, а на шиї у неї виблискувало кольє Pasquale Bruni з діамантами, прикрашеного великим червоним каменем у формі краплі.

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Макіяж артистка вирішила зробити в натуральних відтінках, а довге кучеряве волосся розпустила.

Шакіра / © Associated Press

Деякі шанувальники в соцмережах писали, що Шакіра в цьому образі була схожа на Глінду (персонажу з фільму «Чарівника країни Оз»), а інші зазначили, що зірка проігнорувала тему балу — Tailoring Black Style, про яку докладніше ви можете почитати тут.

Шакіра / © Associated Press

Шакіра / © Associated Press