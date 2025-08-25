- Дата публікації
Як з'явилася культова зачіска Міранди Прістлі з "Диявол носить Prada": хто став прототипом для фільму
Акторка та її стиліст поєднали стиль, елегантність та авторитет двох відомих жінок, щоб у них вийшов образ, який став найупізнаванішим у кінематографі.
У Нью-Йорку стартували знімання другої частини фільму «Диявол носить Prada», і до своєї ролі — суворої редакторки модного видання Міранди Прістлі — знову повернеться голлівудська зірка Меріл Стріп.
Акторку вже помітили на знімальному майданчику і вона, як і в першому фільмі, що вийшов на екрани 2006 року, була зі своєю фірмовою зачіскою. Волосся Стріп було коротким, сивим та укладеним у проділ в об’ємну зачіску.
Ідея створити таку зачіску для персонажки спала на думку саме Меріл Стріп. Вона хотіла, щоб волосся героїні було саме сивим, хоча продюсери фільму й побоювалися такого кроку, думаючи, що подібний образ надто зістарить Міранду Прістлі. Однак Меріл наполягла на своєму, і студія довірилася їй. Акторка працювала над образом своєї персонажки з візажистом і стилістом Дж. Роєм Гелландом. За основу образів для Прістлі вони взяли двох жінок — Кармен Делл’Орефіче та Крістін Лагард. Обидві ці відомі жінки носили сиве коротке волосся і стильні укладання.
Кармен Делл’Орефіче — американська модель та акторка, яка неодноразово з’являлася на обкладинках Vogue і працювала з багатьма відомими брендами.
Крістін Лагард — французька політикиня і юристка, яка обіймає посаду президентки Європейського центрального банку від 2019 року.