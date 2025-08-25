ТСН у соціальних мережах

Як з'явилася культова зачіска Міранди Прістлі з "Диявол носить Prada": хто став прототипом для фільму

Акторка та її стиліст поєднали стиль, елегантність та авторитет двох відомих жінок, щоб у них вийшов образ, який став найупізнаванішим у кінематографі.

Меріл Стріп

Меріл Стріп / © Getty Images

У Нью-Йорку стартували знімання другої частини фільму «Диявол носить Prada», і до своєї ролі — суворої редакторки модного видання Міранди Прістлі — знову повернеться голлівудська зірка Меріл Стріп.

Акторку вже помітили на знімальному майданчику і вона, як і в першому фільмі, що вийшов на екрани 2006 року, була зі своєю фірмовою зачіскою. Волосся Стріп було коротким, сивим та укладеним у проділ в об’ємну зачіску.

Меріл Стріп в образі Міранди Прістлі на зніманнях 2025 року / © Getty Images

Меріл Стріп в образі Міранди Прістлі на зніманнях 2025 року / © Getty Images

Ідея створити таку зачіску для персонажки спала на думку саме Меріл Стріп. Вона хотіла, щоб волосся героїні було саме сивим, хоча продюсери фільму й побоювалися такого кроку, думаючи, що подібний образ надто зістарить Міранду Прістлі. Однак Меріл наполягла на своєму, і студія довірилася їй. Акторка працювала над образом своєї персонажки з візажистом і стилістом Дж. Роєм Гелландом. За основу образів для Прістлі вони взяли двох жінок — Кармен Делл’Орефіче та Крістін Лагард. Обидві ці відомі жінки носили сиве коротке волосся і стильні укладання.

Кармен Делл’Орефіче — американська модель та акторка, яка неодноразово з’являлася на обкладинках Vogue і працювала з багатьма відомими брендами.

Кармен Делл’Орефіче / © Getty Images

Кармен Делл’Орефіче / © Getty Images

Крістін Лагард — французька політикиня і юристка, яка обіймає посаду президентки Європейського центрального банку від 2019 року.

Крістін Лагард / © Associated Press

Крістін Лагард / © Associated Press

