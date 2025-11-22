ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
100
1 хв

Яка ефектна: Аманда Голден в оливковій сукні і фактурному пальті привернула увагу папараці

54-річна британська радіоведуча любить монохромні луки. Цього разу вона обрала для свого виходу вбрання трендового оливкового відтінку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден традиційно потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла зі своєї роботи — зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Знаменитість привернула увагу своїм ефектним монохромним аутфітом. На Голден була жіночна оливкова трикотажна сукня зі складками, акцентною талією, струмливою спідницею вільного крою і з «єпископськими» рукавами.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

На плечі радіоведуча накинула тепле фактурне пальто оливкового відтінку і взула туфлі-човники золотавого кольору металік на шпильках.

Аманда зробила укладання з локонами і бордовий манікюр. На обличчя вона одягла масивні темні сонцезахисні окуляри і прикрасила руки золотими браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Аманда Голден на прем’єрний показ другої частини фільму «Wicked: Чародійка» у Лондоні одягла ніжно-рожеву сукню з глибоким декольте і тонкими бретельками від бренду Elio Abou Fayssal.

