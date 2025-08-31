Яка ефектна: Джорджина Родрігес у мереживній спідниці і на шпильках з’явилася у Венеції

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Реклама

Джорджина Родрігес прибула до Венеції, щоб відвідати кінофестиваль. Знаменитість зазнімкували, коли вона встала з водного таксі і прямувала до готелю Excelsior.

Зірка мала ефектний вигляд в образі total black, у якому продемонструвала своїй спокусливі форми. На ній було боді в рубчик, з коміром-стійкою і короткими рукавами. Верх Родрігес скомбінувала з мереживною спідницею до колін і чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина заплела волосся у довгу косі, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із бежевим блиском і довгий світлий манікюр.

Реклама

Джорджина Родрігес / © Getty Images

На обличчі у неї були стильні сонцезахисні окуляри, у вухах — сережки-листочки з камінням, на шиї — вишукана брошка у вигляді квітки з камінням, а на руках — красиві каблучки з цього самого флористичного комплекту та розкішна обручка з величезним діамантом від Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес блиснула сідницями у дуже короткій сукні.