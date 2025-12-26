- Дата публікації
Яка ефектна: Кайлі Міноуг в образі Санти зняла відео біля ялинки
57-річна артистка у святковому вбранні привітала своїх фоловерів із Різдвом.
Кайлі Міноуг записала для своїх підписників коротке відео біля ялинки, на якому привітала всіх із Різдвом.
Артистка постала перед камерою в образі Санти. На ній було святкове червоно-біле вбрання з каптуром, яке вона доповнила червоними рукавичками, чорним широким шкіряним поясом-корсетом і смугастими легінсами, які нагадували цукеркові палички. Взута вона була у чорні ботфорти з білим хутром.
Міноуг зробила зачіску з локонами і насичений макіяж із акцентом на червоній помаді.
«Щасливого Різдва та щасливих свят усім! Надсилаю всю любов», — підписала артистка відео.
