Яка ефектна: Кайлі Міноуг в образі Санти зняла відео біля ялинки

Кайлі Міноуг

Реклама

Кайлі Міноуг записала для своїх підписників коротке відео біля ялинки, на якому привітала всіх із Різдвом.

Артистка постала перед камерою в образі Санти. На ній було святкове червоно-біле вбрання з каптуром, яке вона доповнила червоними рукавичками, чорним широким шкіряним поясом-корсетом і смугастими легінсами, які нагадували цукеркові палички. Взута вона була у чорні ботфорти з білим хутром.

Міноуг зробила зачіску з локонами і насичений макіяж із акцентом на червоній помаді.

Реклама

«Щасливого Різдва та щасливих свят усім! Надсилаю всю любов», — підписала артистка відео.

Нагадаємо, Кайлі Міноуг з’явилася на червоній доріжці у сукні з прозорими вставками від бренду Tamara Ralph.