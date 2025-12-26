ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Яка ефектна: Кайлі Міноуг в образі Санти зняла відео біля ялинки

57-річна артистка у святковому вбранні привітала своїх фоловерів із Різдвом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг записала для своїх підписників коротке відео біля ялинки, на якому привітала всіх із Різдвом.

Артистка постала перед камерою в образі Санти. На ній було святкове червоно-біле вбрання з каптуром, яке вона доповнила червоними рукавичками, чорним широким шкіряним поясом-корсетом і смугастими легінсами, які нагадували цукеркові палички. Взута вона була у чорні ботфорти з білим хутром.

Міноуг зробила зачіску з локонами і насичений макіяж із акцентом на червоній помаді.

«Щасливого Різдва та щасливих свят усім! Надсилаю всю любов», — підписала артистка відео.

Нагадаємо, Кайлі Міноуг з’явилася на червоній доріжці у сукні з прозорими вставками від бренду Tamara Ralph.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie