Шоу-бізнес
269
1 хв

Яка ефектна: Сідні Свіні джинсовою мінісукнею підкреслила струнку фігуру

28-річна акторка мала чудовий вигляд у короткому вбранні з деніму.

Аліна Онопа
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Папараці заскочили Сідні Свіні, коли вона приїхала на захід до Нью-Йоркської фондової біржі у Нью-Йорку. Акторка є обличчям осінньої кампанії 2025 бренду American Eagle Outfitters (AEO), акції якого торгуються на NYSE. До речі, через свою участь у цій промокампанції вона встрягла у гучний скандал.

Акторка вийшла з автівки у джинсовій мінісукні приталеного силуету, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало імітацію корсета, довгі рукави, комір, чорні ґудзики і складки на спідниці.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Аутфіт Свіні доповнила чорними високими гостроносими чоботами на шпильках, капроновими колготами і чорною прямокутною сумкою із золотою фурнітурою. У неї була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі і золоті каблучки на руках.

Нагадаємо, Сідні Свіні з’явилася на заході у вінтажній кремовій сукні від американської дизайнерки Сейл Чепмен.

269
