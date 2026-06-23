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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Яка ефектна жінка: Сальма Гаєк у леопардовому балахоні сходила на захід Gucci

Лук у хижому стилі привернув особливу увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Getty Images

Акторка Сальма Гаєк відвідала приватну вечерю, організовану брендом Gucci на честь їхнього глобального амбасадора — італійського тенісиста Янніка Сіннера в Лондоні.

Зірка одягла на захід сукню-балахон, яка звернула на себе всю увагу публіки, оскільки була з леопардовим принтом. Образ Сальма доповнила шкіряною чорною сумкою і босоніжками на високій платформі.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Вишуканості образу додавала проста зачіска зірки з легкими хвилями, макіяж, а також прикраси з перлами і діамантами, які прикрашали її шию та руки.

Цей образ акторки діже нагадав той, який носила також Дженніфер Кулідж на заході присвяченому серіалу «Елль».

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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