Яка ефектна жінка: Сальма Гаєк у леопардовому балахоні сходила на захід Gucci

Сальма Гаєк / © Getty Images

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Акторка Сальма Гаєк відвідала приватну вечерю, організовану брендом Gucci на честь їхнього глобального амбасадора — італійського тенісиста Янніка Сіннера в Лондоні.

Зірка одягла на захід сукню-балахон, яка звернула на себе всю увагу публіки, оскільки була з леопардовим принтом. Образ Сальма доповнила шкіряною чорною сумкою і босоніжками на високій платформі.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Вишуканості образу додавала проста зачіска зірки з легкими хвилями, макіяж, а також прикраси з перлами і діамантами, які прикрашали її шию та руки.

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Цей образ акторки діже нагадав той, який носила також Дженніфер Кулідж на заході присвяченому серіалу «Елль».

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

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