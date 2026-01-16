- Дата публікації
Яка ефектна: зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті у латексному ансамблі потрапила під приціл папараці
25-річна акторка сходила на розважальне шоу.
Молода зірка Чейз Інфініті потрапила до об’єктивів папараці, коли йшла на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі» у Лос-Анджелесі. Акторка мала ефектний вигляд і була у чудовому настрої.
Чейз обрала для своєї появи в ефірі чорний латексний ансамбль. Він складався з сітчастого топа без рукавів, з високою горловиною і хвилястою баскою та фактурної спідниці міді з об’ємною рюшею. Талію красуня підкреслила чорним поясом із золотою пряжкою.
Лук Інфініті доповнила чорними капроновими колготами і чорними гостроносими туфлями з ремінцями і на шпильках. У дівчини була пишна зачіска з кучерями, макіяж із бежевою помадою і блідо-рожевий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки — каблучками.
Нагадаємо, Чейз Інфініті на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз з’явилась у кастомному оригінальному вбранні від Модного дому Louis Vuitton.