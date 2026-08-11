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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Яка гарна родина: Метью Макконагі вийшов у світ з дружиною і трьома дітьми

На важливі події родина ходить разом і цей випадок не став винятком.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Метью Макконагі

Метью Макконагі / © Getty Images

Голлівудський актор Метью Макконагі з’явився на церемонії відкриття кінотеатру, який назвали його іменем у місті Остін.Також під час заходу відбувся спеціальний захід фільму «Суперники Амзаї Кінга».

У особливий день актора прийшла підтримати його родина — дружина Каміла Алвес МакКонахі та троє їхніх дітей: сини Леві і Лівінгстон та донька Віда.

Метью Макконагі з родиною / © Getty Images

Метью Макконагі з родиною / © Getty Images

Особливо символічно, що Макконагі сам пояснив значення цієї честі: для нього кіно — це не лише те, що люди дивляться на екрані, а й люди, з якими вони дивляться фільми, та спогади, які вони разом створюють. Він також наголосив, що Остін відіграв велику роль у його житті. Тому присутність дружини та трьох дітей виглядає цілком логічною: кінотеатр назвали на честь їхнього батька, а сама церемонія була пов’язана з його кар’єрою та життям в Остіні.

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