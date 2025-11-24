Яка гарна: супермодель Жизель Бундхен продемонструвала два образи в Катарі

Жизель Бундхен / © Getty Images

Реклама

21 листопада в Катарі відбулася церемонія нагородження премії Fashion Trust Arabia. Серед знаменитостей, які відвідали захід, була одна з найкрасивіших і найбільш високооплачуваних моделей у світі — 45-річна Жизель Бундхен.

Зірка одягла на цей захід гламурну сукню від Valentino з колекції весна-літо 2026 року, яка була пошита з блискучої тканини у великий квітковий принт. Також у вбрання були широкі підплічники і глибоке краплеподібне декольте.

Жизель Бундхен / © Getty Images

Волосся Жизель розпустила, зробила лаконічний макіяж і доповнила лук золотими аксесуарами — босоніжками з ремінцями і невеликим клатчем.

Реклама

Потім модель з’явилася на галавечорі в Музеї ісламського мистецтва. Жизель вийшла у світ у чорній сукні від Chanel з колекції весна-літо 2026, повністю розшитій бісером. Вбрання вона доповнила прикрасами від цього ж бренду і туфлями з відкритою п’ятою.

Жизель Бундхен / © Getty Images

Нагадаємо, що Жизель Бундхен у лютому 2025-го стала мамою втретє. Вона народила сина від свого бойфренда — 35-річного інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте, з яким зустрічається від червня 2023 року. Окрім молодшого сина, бразилійка виховує ще двох дітей — 15-річного сина та 12-річну доньку від колишнього чоловіка, відомого футболіста Тома Бреді.