Шоу-бізнес
65
1 хв

Яка красуня: Дженніфер Лопес у пікантних костюмах виблискувала на концерті в Лас-Вегасі

Дженніфер Лопес виступила з феєричним шоу у Лас-Вегасі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Днями Джей Ло розпочала серію своїх концертів у Лас-Вегасі, яка триватиме до березня і включає 12 виступів у The Colosseum в Caesars Palace.

Перший концерт стартував 30 грудня і на ньому Дженніфер, як завжди, представила грандіозне шоу, з’явившись на сцені у розкішних костюмах.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

56-річна знаменитість вийшла на сцену в пікантному ніжно-рожевому мереживному боді, яке одягла з тілесними колготами в сітку та черевиками зі стразами на шнурівці, прикрашеними дрібним розсипом каміння.

Також зірка сяяла перед публікою в чорному боді-смокінгу з величезною червоною квіткою на грудях і капелюхом на голові, також усипаною стразами та дрібним камінням.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Ще зірка демонструвала лук у фіолетовій вечірній сукні на бретельках з пікантним декольте, високими рукавичками та торочкою на одному з рукавів.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

А також вийшла на сцену в костюмі, який складався з ліфа і трусів, все це було розшито камінням і сяяло під спалахами софітів, коли Джей Ло танцювала і співала перед публікою.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

