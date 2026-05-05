ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Яка красуня: Марго Роббі у золотій сукня зі шлейфом сяяла на Met Gala у Нью-Йорку

Створення сукні акторки зайняло 761 годину.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Марго Роббі

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі відвідала одну з найгучніших подій світу багатих і знаменитих — щорічний благодійний бал Met Gala, що проводився у Нью-Йорку. Акторка одягла на захід сукню від Модного дому Chanel, яку їй ексклюзивно створили.

На заході вона з’явилася після трирічної перерви і пройшла сходами Метрополітен-музею у золотому вбранні. Сукня була, розроблена новим креативним директором модного дому Матьє Блазі, мала драпований, обтислий ліф та хвилясту спідницю, а також ніжний шлейф, оздоблений аплікаціями з квіткових пелюсток того ж золотистого відтінку.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Як повідомляє Vogue, на створення сукні було використано майже 1100 елементів вишивки, а загалом її ставорення зайняло 761 годину. Роббі доповнила образ каблучкою на кожній руці та парою сережок-підвісок з каменями, а також акуратно зібрала свої світле волосся в високу зачіску і вклала чубчик на бік.

Дрескод цьогорічного Met Gala — «Мода — це мистецтво» — пов’язаний із весняною виставкою 2026 року в Метрополітен-музеї під назвою «Мистецтво костюма».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie