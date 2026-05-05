Яка красуня: Марго Роббі у золотій сукня зі шлейфом сяяла на Met Gala у Нью-Йорку
Створення сукні акторки зайняло 761 годину.
Марго Роббі відвідала одну з найгучніших подій світу багатих і знаменитих — щорічний благодійний бал Met Gala, що проводився у Нью-Йорку. Акторка одягла на захід сукню від Модного дому Chanel, яку їй ексклюзивно створили.
На заході вона з’явилася після трирічної перерви і пройшла сходами Метрополітен-музею у золотому вбранні. Сукня була, розроблена новим креативним директором модного дому Матьє Блазі, мала драпований, обтислий ліф та хвилясту спідницю, а також ніжний шлейф, оздоблений аплікаціями з квіткових пелюсток того ж золотистого відтінку.
Як повідомляє Vogue, на створення сукні було використано майже 1100 елементів вишивки, а загалом її ставорення зайняло 761 годину. Роббі доповнила образ каблучкою на кожній руці та парою сережок-підвісок з каменями, а також акуратно зібрала свої світле волосся в високу зачіску і вклала чубчик на бік.
Дрескод цьогорічного Met Gala — «Мода — це мистецтво» — пов’язаний із весняною виставкою 2026 року в Метрополітен-музеї під назвою «Мистецтво костюма».