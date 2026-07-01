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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Яка красуня: вагітна Енн Гетевей у червоному ансамблі потрапила під приціл папараці

Вона сяяла з голови до ніг.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей, яка нещодавно оголосила про вагітність, вперше вийшла у світ і продемонструвала округлий живіт. Для акторки ця дитина стане третьою і народить вона її у свої 43 роки.

По обличчю знаменитості помітно, що вона неймовірно щаслива — усмішка не залишала її. Оскільки це був один із її перших виходів на публіку після оголошення новини, акторка вирішила вразити своїм стилем. Енн обрала яскраві кольори, зокрема червоний — соковитий літній відтінок, який неймовірно їй пасує.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Костюм Енн був від бренду Ashlyn Bennett і складався зі штанів та топу, також акторка несла у руці жакет і взула босоніжки. Ефектною і дорогою частиною її образу стали золоті прикраси від Bvlgari, які акцентували на собі увагу.

Також акторка продемонструвала образ у червоному ансамблі від Ashlyn Bowes з баскою. Вона усміхалася фотографам, махала рукою і зовсім не намагалася приховати помітно округлий живіт. У руці у акторки була сумка-сердечко від Alaia.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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