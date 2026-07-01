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- Шоу-бізнес
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Яка красуня: вагітна Енн Гетевей у червоному ансамблі потрапила під приціл папараці
Вона сяяла з голови до ніг.
Енн Гетевей, яка нещодавно оголосила про вагітність, вперше вийшла у світ і продемонструвала округлий живіт. Для акторки ця дитина стане третьою і народить вона її у свої 43 роки.
По обличчю знаменитості помітно, що вона неймовірно щаслива — усмішка не залишала її. Оскільки це був один із її перших виходів на публіку після оголошення новини, акторка вирішила вразити своїм стилем. Енн обрала яскраві кольори, зокрема червоний — соковитий літній відтінок, який неймовірно їй пасує.
Костюм Енн був від бренду Ashlyn Bennett і складався зі штанів та топу, також акторка несла у руці жакет і взула босоніжки. Ефектною і дорогою частиною її образу стали золоті прикраси від Bvlgari, які акцентували на собі увагу.
Також акторка продемонструвала образ у червоному ансамблі від Ashlyn Bowes з баскою. Вона усміхалася фотографам, махала рукою і зовсім не намагалася приховати помітно округлий живіт. У руці у акторки була сумка-сердечко від Alaia.