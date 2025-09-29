ТСН у соціальних мережах

Яка красива: 92-річна Джоан Коллінз у ресторані сфотографувалася зі своїм «молодим» портретом

Легендарна голлівудська акторка показала, який мала вигляд у молодості.

Джоан Коллінз

Джоан Коллінз

Джоан Коллінз опублікувала в Instagram нову світлину, зроблену у ресторані, коли вона прийшла туди повечеряти. Акторка позувала за столом, а на тлі висів її гарний чорно-білий портрет, на якому вона зображена у молодому віці. На знімку вона була зображена із об’ємним укладанням та безліччю прикрас на руках і з сережками у вухах.

Джоан Коллінз

Джоан Коллінз

«Почуваюся добре, сидячи під одним із моїх улюблених портретів в одному з моїх улюблених ресторанів», — підписала акторка фото.

На вечерю Коллінз одягла елегантний чорний жакет із ґудзиками з камінням і блузку з «хижим» принтом. Волосся вона зібрала у зачіску, прикрасивши її чорною пов’язкою. Акторка зробила насичений макіяж із червоною помадою і завершила лук золотими сережками.

Нагадаємо, Джоан Коллінз показала яскраве фото у купальнику із Сен-Тропе.

