Яка красива: Енн Гетевей у волошковій сукні продемонструвала вагітний живіт на прем'єрі фільму "Одіссея"

Енн Гетевей / © Associated Press

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Енн Гетевей зачарувала своїм неймовірним виглядом на прем’єрі нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея», яка відбулася у Лондоні.

Актора була одягнена у розкішну плісовану сукню волошкового кольору і вільного силуету.

Енн Гетевей / © Associated Press

Головним вишуканим акцентом вбрання був об’ємний ліф без бретелей, виконаний із напівпрозорого плісированого шифону. Драпування нагадувало розкриті пелюстки квітки, а в центрі композиції красувалася декоративна квітка, оздоблена кристалами.

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Енн Гетевей / © Associated Press

Особливу увагу привертав і силует сукні, який делікатно підкреслив вагітність акторки. Під час фотосесії Енн ніжно тримала руки на животі і радісно усміхалася.

Енн Гетевей / © Associated Press

У зірки було гарне укладання з прикореневим об’ємом і макіяж з помадою малинового відтінку, яка додала ефектного контрасту ніжному вбранню.

Енн Гетевей / © Associated Press

Вуха Гетевей прикрасила елегантними сережками з бірюзовим камінням, а на руках були каблучки із зеленим, синім і білим камінням.

© Associated Press

На прем’єрі Енн також із задоволенням позувала разом із колегами з фільму — Меттом Деймоном, Томом Голландом, Зендеєю, Люпітою Ніонго, Робертом Паттінсоном та Шарліз Терон.

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© Associated Press

Нагадаємо, на фотоколі «Одіссеї» Енн Гетевей сяяла у повітряній білій сукні з колекції Blumarine Resort 2027.

До слова, в український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.

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