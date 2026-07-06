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- Шоу-бізнес
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Яка красива: Енн Гетевей у волошковій сукні продемонструвала вагітний живіт на прем'єрі фільму "Одіссея"
43-річна акторка, яка чекає на третю дитину, підкреслила округлий живіт ефектним вбранням.
Енн Гетевей зачарувала своїм неймовірним виглядом на прем’єрі нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея», яка відбулася у Лондоні.
Актора була одягнена у розкішну плісовану сукню волошкового кольору і вільного силуету.
Головним вишуканим акцентом вбрання був об’ємний ліф без бретелей, виконаний із напівпрозорого плісированого шифону. Драпування нагадувало розкриті пелюстки квітки, а в центрі композиції красувалася декоративна квітка, оздоблена кристалами.
Особливу увагу привертав і силует сукні, який делікатно підкреслив вагітність акторки. Під час фотосесії Енн ніжно тримала руки на животі і радісно усміхалася.
У зірки було гарне укладання з прикореневим об’ємом і макіяж з помадою малинового відтінку, яка додала ефектного контрасту ніжному вбранню.
Вуха Гетевей прикрасила елегантними сережками з бірюзовим камінням, а на руках були каблучки із зеленим, синім і білим камінням.
На прем’єрі Енн також із задоволенням позувала разом із колегами з фільму — Меттом Деймоном, Томом Голландом, Зендеєю, Люпітою Ніонго, Робертом Паттінсоном та Шарліз Терон.
Нагадаємо, на фотоколі «Одіссеї» Енн Гетевей сяяла у повітряній білій сукні з колекції Blumarine Resort 2027.
До слова, в український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.