Яка красива: Шерон Стоун у мереживній сукні з квітковою вишивкою з’явилася на заході у Каннах
68-річна акторка приїхала до Франції, щоб побувати на престижному кінофестивалі та на інших світських заходах.
Шерон Стоун відвідала галаконцерт Фонду кращого світу, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі. Зірка зачарувала своїм красивим аутфітом на івенті.
На акторці була сіра мереживна сукня максі приталеного силуету, з довгими рукавами і високим коміром. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою з різнокольорових леліток. Біля шиї сукня була оздоблена квітковою аплікацією із таких самих леліток.
У Шерон була її фірмова зачіска боб каре, макіяж із бежевими тінями та бежевою помадою, діамантові сережки-цвяшки у вухах та каблучки з діамантами на руках. Лук вона звершила коатчем-футляром, інкрустованим камінням і перлинами.
