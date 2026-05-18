Шоу-бізнес
168
Яка красива: Шерон Стоун у мереживній сукні з квітковою вишивкою з’явилася на заході у Каннах

68-річна акторка приїхала до Франції, щоб побувати на престижному кінофестивалі та на інших світських заходах.

Аліна Онопа
Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун відвідала галаконцерт Фонду кращого світу, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі. Зірка зачарувала своїм красивим аутфітом на івенті.

На акторці була сіра мереживна сукня максі приталеного силуету, з довгими рукавами і високим коміром. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою з різнокольорових леліток. Біля шиї сукня була оздоблена квітковою аплікацією із таких самих леліток.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

У Шерон була її фірмова зачіска боб каре, макіяж із бежевими тінями та бежевою помадою, діамантові сережки-цвяшки у вухах та каблучки з діамантами на руках. Лук вона звершила коатчем-футляром, інкрустованим камінням і перлинами.

Нагадаємо, Шерон Стоун у червоній шкірянці і штанях із розрізами сходила на радіоефір.

