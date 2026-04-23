Яка красива: Вікторія Бекхем у запорошено-рожевій сукні і червоних мюлях взяла участь у саміті

Вікторія Бекхем взяла участь у саміті TIME100 2026, який відбувся у Lincoln Center у Нью-Йорку.

На заході дизайнера продемонструвала ніжний аутфіт. На ній була запорошено-рожева сукня міді її власного бренду. Вбрання було без рукавів, мало розріз на спідниці, асиметричний поділ і драпування.

Сукню Віккі скомбінувала з червоними замшевими милями на високих шпильках. Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою та ніжно-рожеві манікюр та педикюр. Вуха модельєра прикрасила лаконічними золотими сережками з діамантами, а руки — браслетами і каблучками з камінням.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала рідкісні знімки зі своїми рідними сестрою і братом.