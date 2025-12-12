Яка мила: головна зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан прийшла на захід у в’язаній мінісукні

Нікола Коглан / © Getty Images

Оскільки новий сезон серіалу «Бріджертони» від Netflix вийде ще не скоро, акторка Нікола Коглан, яка зіграла у ньому одну із головних ролей, активно працює у інших проєктах. Зокрема вона грає у театрі у виставі «Плейбой Західного світу». Саме цій виставі був присвячений пресвечір, який відвідала 38-річна акторка у Лондоні 11 грудня.

Нікола вийшла на фотокол у сукні молочного відтінку, яка була повністю в’язаною оригінальними узорами, спідниця була об’ємною, але без підкладки із фатину чи подібного доповнення, а ось рукави вбрання виконані у фасоні «бараняча нога».

Образ Нікола доповнила білими колготками, остроносыми туфлями і сережками-краплями.

Серіал від Netflix «Бріджертони», заснований на однойменній серії книжок Джулії Квінн, є одним із найуспішніших англомовних серіалів стримінгового сервісу выд моменту виходу першого сезону 2020 року. У 2026 році вийде четвертий сезон, який роздылять на дві частини: прем’єра першої частини відбудеться 29 січня, а другої — 26 лютого.

У центрі сюжету буде історія кохання другого за старшинством брата з сім’ї Бріджертонів — Бенедикта. Його стосунки розвиватимуться з новою героїнею — покоївкою Софі Бек.