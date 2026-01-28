Яка стильна: 14-річна донька Бекхемів у трендовій шубі вийшла з готелю у Парижі

Гарпер Бекхем / © Getty Images

Донька Вікторії і Девіда Бекхемів — Гарпер — знову потрапила під приціл папараці у Парижі. Дівчина разом із іншими членами родини вийшла з готелю.

Гарпер, як і її зіркова мама-дизайнерка, — справжня модниця. Вона мала стильний вигляд у трендовій об’ємній темно-синій шубі, темних джинсах вільного крою і чорних балетках із бантиками.

Гарпер Бекхем / © Getty Images

Лук дівчина доповнила чорною стьобаною сумкою Chanel із золотими ручками-ланцюжками. А ще у неї було розпущене волосся.

Нагадаємо, минулого разу Гарпер Бекхем з’явилася у Парижі у чорній шовковій сукні-комбінації і шалі.