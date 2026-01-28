- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 566
- Час на прочитання
- 1 хв
Яка стильна: 14-річна донька Бекхемів у трендовій шубі вийшла з готелю у Парижі
Донька Девіда і Вікторії Бекхемів росте справжньою красунею і модницею.
Донька Вікторії і Девіда Бекхемів — Гарпер — знову потрапила під приціл папараці у Парижі. Дівчина разом із іншими членами родини вийшла з готелю.
Гарпер, як і її зіркова мама-дизайнерка, — справжня модниця. Вона мала стильний вигляд у трендовій об’ємній темно-синій шубі, темних джинсах вільного крою і чорних балетках із бантиками.
Лук дівчина доповнила чорною стьобаною сумкою Chanel із золотими ручками-ланцюжками. А ще у неї було розпущене волосся.
Нагадаємо, минулого разу Гарпер Бекхем з’явилася у Парижі у чорній шовковій сукні-комбінації і шалі.