Яка вона красуня: Аманда Сейфрід вийшла у світ в сукні з бантом від Valentino

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Нещодавно в український прокат вийшла екранізація роману «Служниця», головну роль у якому зіграла Аманда Сейфрід, також весною цього року з акторкою виходить музичний фільм «Заповіт Енн Лі». Тому Аманда активна гостя на великій кількості церемоній і заходів, а також багато відвідує інтерв’ю.

Однієї із подій, на яких вона побувала, стала церемонія вручення премії Critics Choice Awards у американському місті Санта-Моніці. На 31-ше щорічне вручення нагород Аманда прибула у трьохколірний довгій сукні від Valentino.

Верхня частина вбрання була виконана з черного оксамиту, не мала брительок і мала баску прикрашену коралловим бантом. Спідниця ж сукні була ніжно-кремовою і довгою, а також мала невеликий шлейф.

Доповнили це вбрання акторки зачіска у вигляді високого хвоста, макіяж і прикраси з діамантами.

Сукні від Valentino акторка носила і раніше, зокрема у вбранні від цього відомого бренду відвідала світський захід у Нью-Йорку — церемонію вручення кінопремії Gotham Film Awards. Її вбрання було із колекції весна-літо 2026 і мало велику коралову деталь в вигляді пір’їни.

