Яка вона вишукана: Амаль Клуні заскочили з чоловіком дорогою на гламурну вечірку

Вона знову продемонструвала, чому кожен її образ — це урок стилю і елегантності.

Амаль та Джордж Клуні

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Відому юристку Амаль Клуні, яка також є дружиною голлівудського актора Джорджа Клуні, помітили в Мілані. Відоме подружжя прийшло 7 лютого на вечір відкриття Omega House, захід відбувся під час Зимових Олімпійських ігор.

Амаль та Джордж Клуні у Мілані / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні у Мілані / © Getty Images

Амаль на заході знову привернула увагу своїм вишуканим смаком. Юристка обрала довгу чорну сукню без бретелей із ніжного шифону. Сукня мала ніжний і популярний виріз у формі серця, приталений крій та горизонтальні складки, які переходять у центральний шов і продовжуються вниз по спідниці.

Амаль та Джордж Клуні у Мілані / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні у Мілані / © Getty Images

Спідниця сукні ж була асиметричною і прикрашена рюшами. Образ Амаль доповнила невеликим клатчем та туфлями-човниками. Волосся жінка розпустила у вклала у свою улюблену зачіску з розкішними локонами. А ось у її вухах сяяли діамантові сережки-люстри.

Джордж, звісно, теж мав чудовий вигляд, але коли його дружина виходить з ним у світ — всі погляди прикуті лише до неї. Цей захід не став винятком і Амаль знову була головною зіркою вечора, хоч і не вийшла на фотокол.

Амаль та Джордж Клуні на світських заходах (16 фото)

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

