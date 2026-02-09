- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- 277
- 1 хв
Яка вона вишукана: Амаль Клуні заскочили з чоловіком дорогою на гламурну вечірку
Вона знову продемонструвала, чому кожен її образ — це урок стилю і елегантності.
Відому юристку Амаль Клуні, яка також є дружиною голлівудського актора Джорджа Клуні, помітили в Мілані. Відоме подружжя прийшло 7 лютого на вечір відкриття Omega House, захід відбувся під час Зимових Олімпійських ігор.
Амаль на заході знову привернула увагу своїм вишуканим смаком. Юристка обрала довгу чорну сукню без бретелей із ніжного шифону. Сукня мала ніжний і популярний виріз у формі серця, приталений крій та горизонтальні складки, які переходять у центральний шов і продовжуються вниз по спідниці.
Спідниця сукні ж була асиметричною і прикрашена рюшами. Образ Амаль доповнила невеликим клатчем та туфлями-човниками. Волосся жінка розпустила у вклала у свою улюблену зачіску з розкішними локонами. А ось у її вухах сяяли діамантові сережки-люстри.
Джордж, звісно, теж мав чудовий вигляд, але коли його дружина виходить з ним у світ — всі погляди прикуті лише до неї. Цей захід не став винятком і Амаль знову була головною зіркою вечора, хоч і не вийшла на фотокол.