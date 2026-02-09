Яка вона вишукана: Амаль Клуні заскочили з чоловіком дорогою на гламурну вечірку

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Реклама

Відому юристку Амаль Клуні, яка також є дружиною голлівудського актора Джорджа Клуні, помітили в Мілані. Відоме подружжя прийшло 7 лютого на вечір відкриття Omega House, захід відбувся під час Зимових Олімпійських ігор.

Амаль та Джордж Клуні у Мілані / © Getty Images

Амаль на заході знову привернула увагу своїм вишуканим смаком. Юристка обрала довгу чорну сукню без бретелей із ніжного шифону. Сукня мала ніжний і популярний виріз у формі серця, приталений крій та горизонтальні складки, які переходять у центральний шов і продовжуються вниз по спідниці.

Амаль та Джордж Клуні у Мілані / © Getty Images

Спідниця сукні ж була асиметричною і прикрашена рюшами. Образ Амаль доповнила невеликим клатчем та туфлями-човниками. Волосся жінка розпустила у вклала у свою улюблену зачіску з розкішними локонами. А ось у її вухах сяяли діамантові сережки-люстри.

Реклама

Джордж, звісно, теж мав чудовий вигляд, але коли його дружина виходить з ним у світ — всі погляди прикуті лише до неї. Цей захід не став винятком і Амаль знову була головною зіркою вечора, хоч і не вийшла на фотокол.