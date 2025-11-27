ТСН у соціальних мережах

Які елегантні: Річард Гір і його дружина Алехандра позували разом на червоній доріжці

Подружжя знову стало головними зірками вечора.

Юлія Каранковська
Річард і Алехандра

Річард та Алехандра / © Getty Images

Зірка фільму «Красуня» з’явився на заході в Мадриді — галаконцерті, організованому журналом Elle у консульстві Італії. Це був гламурний вечір із зірковими гостями, присвячений майбутньому, планеті та сталому розвитку. Також під час галаконцерту вручається премія Eco Award 2025 за відданість і соціальну та екологічну роботу.

Річард та Алехандра позували перед фотографами обійнявшись, демонструючи своє кохання. Актор відмовився від краватки і був одягнений у класичний костюм та сорочку, а Алехандра обрала для виходу в світ розкішну лаконічну сукню з чорного оксамиту, яка була без бретельок, але зі шлейфом.

Річард та Алехандра / © Getty Images

Річард та Алехандра / © Getty Images

Річард Гір та його дружина теж захоплені активізмом і нещодавно презентували документальну стрічку «Те, чого ніхто не хоче бачити» (Lo Que Nadie Quiere Ver), у якій порушили питання безпритульності. Пара презентувала фільм у Мадриді в парних аутфітах — обоє були в костюмах.

Річард та Алехандра на презентації фільму / © Getty Images

Річард та Алехандра на презентації фільму / © Getty Images

