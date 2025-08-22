Які красунчики: Тарас Цимбалюк, Роман Ясіновський та Артемій Єгоров відвідали прем’єру фільму

Тарас Цимбалюк і Роман Ясіновський

У Києві відбувся допрем’єрний показ українського пригодницького екшену «Троє», який вийшов у кінотеатрах до Дня Незалежності.

На заході була присутня творча команда стрічки: актори Роман Ясіновський, Артемій Єгоров і Сергій Кіяшко, продюсери Ігор Савиченко і Дмитро Кожема, режисер-постановник Іван Кравчишин, режисер монтажу Сергій Санін та інші.

Роман Ясіновський і Артемій Єгоров

Творча команда фільму

На івент також завітали актори Тарас Цимбалюк, Андрій Ісаєнко, Володимир Ращук, письменник Андрій Кокотюха, режисер і лауреат премії «Еммі» Володимир Мула, співаки Муаяд і Дмитро Прокопов, голова Держкіно Андрій Осіпов та інші.

Тарас Цимбалюк

Андрій Ісаєнко, Артемій Єгоров і Володимир Ращук

Андрій Осіпов

Дмитро Прокопов

Муаяд

Світлана Михайська та Аліна Онопа

Тарас Цимбалюк і Роман Ясіновський

Алекс Малишенко

В'ячеслав Соломка

Особливими гостями прем’єри стали учасники гурту Latexfauna — автори пісні Bureviy з саундтреку до фільму.

Гурт Latexfauna

«Ідея „Троє“ з’явилася 15 років тому, але саме зараз кінотеатральний прокат видається найбільш своєчасним. Події стрічки відбуваються на четвертий рік війни за незалежність 1917-1921 років, що відгукується нашому сьогоденню. Сто років потому маємо змогу зробити висновки з минулих помилок і надихнутися махновським дуом на подальшу боротьбу», — розповів продюсер фільму «Троє» Ігор Савиченко.

Про фільм:

«Троє» — це динамічна пригода в історичних декораціях. Події фільму розгортаються у 1920-му році, під час війни за незалежність України.

За сюжетом, двоє махновських розбишак нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом із грошима герої беруть у полон командира панцирника. Назад шляху немає і ТРОЄ різних чоловіків із непримиренних ворогів стають побратимами у боротьбі проти червоної чуми.

Картину, просякнуту духом пригод, знімали на знакових українських локаціях, що зберегли історичний вигляд. Ними стали Старокостянтинів, нині відомий як фортеця великої війни, оповита міфами Лиса Гора та Самчики, де розташований колоритний палац. Для знімань фільму залучили понад 30 коней і 10 різних повозок. Також використовували історичну зброю, надану Одеською кіностудією чи спеціально виготовлену для стрічки.

Вперше фільм «Троє» показали в Україні у межах фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях. Картина стала фільмом-закриттям масштабної червневої кіноподії.

Фільм вже у національному прокаті.