Які красунчики: Том Круз прийшов підтримати Бреда Пітта на прем'єрі "F1: Фільму" у Лондоні

Том Круз і Бред Пітт / © Associated Press

Реклама

Том Круз прийшов підтримати і привітати свого друга — Бреда Пітта — з прем’єрою драми про спорт «F1: Фільм» («Формула-1»), яка відбулася у Лондоні. Це стало справжнім сюрпризом для прихильників обох зірок.

Бред Пітт і Том Круз / © Associated Press

Актори були дуже раді одне одного бачити. Вони тисли одне одному руки, тепло обіймалися, фотографувалися, жартували і пригадали свої давні картингові перегони під час їхньої спільної роботи над фільмом «Інтерв’ю з вампіром» (Interview with the Vampire) 1994-го року.

Бред Пітт і Том Круз / © Associated Press

Том Круз і Бред Піт / © Associated Press

Круз похвалив водійські навички Пітта, зазначивши, що той «дуже добре водить», а Бред із гумором сказав, що не готовий «висіти на літаках», але не виключає можливості попрацювати разом на «землі».

Реклама

Том Круз і Бред Пітт / © Associated Press

«Чудово бачити Бреда за кермом. Він справді вправний водій. Повірте, я вже брав участь у гонках із ним раніше. Коли ми знімали „Інтерв’ю з вампіром“, ми закінчували знімання на день і проводили вечори, ганяючись на картингах», — сказав Том в інтерв’ю CinemaBlend під час CinemaCon 2025.

Бред Пітт і Том Круз / © Associated Press

До речі, ця перша публічна поява Пітта і Круза разом із часів благодійного концерту «Америка: Данина героям» (America: A Tribute to Heroes) у 2001 році.

Бред мав стильний вигляд у смарагдовому костюмі від майстрів легендарного лондонського ательє Anderson & Sheppard. Свій лук він доповнив білою сорочкою з розстебнутим коміром, атласною хусткою кольору зеленки і шкіряними темно-бордовими туфлями. На обличчі у Пітта були окуляри-авіатори з коричневими лінзами.

Бред Пітт і Том Круз / © Associated Press

© Associated Press

А Том обрав для свого виходу класичний костюм графітового відтінку, світло-сіру сорочку і чорні туфлі. Аутфіт актор завершив чорними окулярами-авіаторами.

Реклама

Бред Пітт і Том Круз / © Associated Press

Нагадаємо, на прем’єрі стрічки «F1: Фільм» Бред Пітт з’явився у супроводі своєї коханої — дизайнерки ювелірних прикрас Інеси де Рамон, яка сяяла у красивій сукні з паєтками і бісером.

Про фільм:

Сонні Гейз (Бред Пітт) був найперспективнішим феноменом Формули-1 у 1990-х роках. Та його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років він став мандрівним найманим гонщиком. До Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) — його колишній напарник і власник команди Формули-1, яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза знову сісти за кермо, щоб дати команді останній шанс і довести, що він ще здатен стати найкращим у світі.

Напарником Сонні у перегонах стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс) — амбітний і талановитий новачок, який має намір диктувати власні правила гри. Але, щойно заревіли мотори, минуле наздоганяє Сонні, змушуючи його зрозуміти: у Формулі-1 напарник є найзапеклішим суперником, а шлях до спокути — це дорога, яку не здолати наодинці.

Реклама

В український прокат «F1: Фільм» вийде 25 червня.