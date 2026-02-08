ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Які красуні: Діана Зіброва, Оля Цибульська та Ілона Гвоздьова у стильних образах з’явилися на івенті у Києві

Знаменитості побували на відкритті рослинно-квіткового артпростору.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Діана Зіброва

Зіркові красуні — донька Павла Зіброва — Діана Зіброва, співачка Оля Цибульська і хореографиня Ілона Гвоздьова — відвідали відкриття рослинно-квіткового артпростору JUNGLE у Києві. Знаменитості з’явилися там у стильних луках.

Діана Зіброва/Фото David Neparidze

Ольга Нічухіна, Марія Булка та Ілона Гвоздьова/Фото David Neparidze

Анна Малиновська, Оля Цибульська, Ксенія Літвінова, Олена Шершньова та Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Захід мав благодійну ініціативу на підтримку опалення оранжерей Ботанічного саду ім. Гришка.

Модераторами івенту були ведуча авторського YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», зіркова інтервʼюерка — Мирослава Мандзюк і дизайнер капелюшків бренду EROMIN — Євген Єрьомін.

Євген Єрьомін і Мирослава Мандзюк/Фото David Neparidze

Розпочався івент із запуску водоспаду під музичний супровід ганґа та бубна, які створили магічну атмосферу серед красивих екзотичних квітів і рослин.

Музикант грає на ганґа/Фото David Neparidze

Потішив гостей своїм феєричним виступом креативний шоу-балет SUNUDOLLS, учасниці якого були схожі на справжніх амазонок.

Шоу-балет SUNUDOLLS/Фото David Neparidze

Шоу-балет SUNUDOLLS/Фото David Neparidze

Співачка та учасниця «Жіночого кварталу» Elina Mbani задала ритму виконанням своїх хітів, а DJ NOVIK виконав динамічний діджей-сет.

Elina Mbani /Фото David Neparidze

DJ NOVIK/Фото David Neparidze

На івенті також відбулися чайна церемонія і майстер-клас із виготовлення брошок із квітів, під час якого всім охочим допомагала власниця закладу Марія Булка.

Майстер-клас із виготовлення квіткових брошок/Фото David Neparidze

Оксана Лобода, Михайло Поплавський і Марія Булка/Фото David Neparidze

Світлана Охрименко, Марія Булка і Марина Гайович/Фото David Neparidze

Олександр Булка, Оксана Лобода і Марія Булка/Фото David Neparidze

Аліна Онопа і Діана Зіброва/Фото David Neparidze

Ілона Гвоздьова, Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Нічухіна та Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Тетяна Карікова/Фото David Neparidze

Марія Булка та Анна Малиновська/Фото David Neparidze

Ольга Позднякова та Анна Луценко/Фото David Neparidze

Ольга Бондарчук, Марія Булка та Олена Шершньова/Фото David Neparidze

Андрій Янко, Ірина Татаренко і Кирило Харітонцев/Фото David Neparidze

Ірена Вінцюк/Фото David Neparidze

Марія та Олександр Булки/Фото David Neparidze

Ксенія Літвінова/Фото David Neparidze

Заріна Нетовкіна/Фото David Neparidze

Атмосфера заходу/Фото David Neparidze

