Які красуні: Діана Зіброва, Оля Цибульська та Ілона Гвоздьова у стильних образах з’явилися на івенті у Києві

Зіркові красуні — донька Павла Зіброва — Діана Зіброва, співачка Оля Цибульська і хореографиня Ілона Гвоздьова — відвідали відкриття рослинно-квіткового артпростору JUNGLE у Києві. Знаменитості з’явилися там у стильних луках.
Захід мав благодійну ініціативу на підтримку опалення оранжерей Ботанічного саду ім. Гришка.
Модераторами івенту були ведуча авторського YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», зіркова інтервʼюерка — Мирослава Мандзюк і дизайнер капелюшків бренду EROMIN — Євген Єрьомін.
Розпочався івент із запуску водоспаду під музичний супровід ганґа та бубна, які створили магічну атмосферу серед красивих екзотичних квітів і рослин.
Потішив гостей своїм феєричним виступом креативний шоу-балет SUNUDOLLS, учасниці якого були схожі на справжніх амазонок.
Співачка та учасниця «Жіночого кварталу» Elina Mbani задала ритму виконанням своїх хітів, а DJ NOVIK виконав динамічний діджей-сет.
На івенті також відбулися чайна церемонія і майстер-клас із виготовлення брошок із квітів, під час якого всім охочим допомагала власниця закладу Марія Булка.