Які красуні: Ольга Сумська і її донька у стильних образах відвідали кіноподію у Києві

Ольга Сумська і її донька Ганна у стильних образах відвідали масштабну національну прем’єру фільму «Мавка. Справжній міф», яка відбулася у палаці «Україна».

Акторка постала на заході у білому жакеті, який прикрасила гарною білою хусткою з різнокольоровим принтом, чорній водолазці і чорних широких штанях зі стрілками. Вбрання Ольга скомбінувала з чорними туфлями і білою стьобаною сумочкою з чорною облямівкою, ручкою-ланцюжком і логотипом-підвіскою Chanel.

Ганна була одягнена у сірий в’язаний светр, білу мереживну мініспідницю з рюшами і чорні щільні колготи, які скомбінувала з чорними кросівками на високій грубій підошві. Лук дівчина завершила чорною сумкою.

Нагадаємо, фільм «Мавка. Справжній міф» виходить у національний прокат 1 березня, а допремʼєрні покази стартують від 26 лютого.