ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Які красуні: Ольга Сумська і її донька у стильних образах відвідали кіноподію у Києві

Акторка з донькою першими подивилися романтичне фентезі “Мавка”.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ольга Сумська з донькою

Ольга Сумська з донькою

Ольга Сумська і її донька Ганна у стильних образах відвідали масштабну національну прем’єру фільму «Мавка. Справжній міф», яка відбулася у палаці «Україна».

Акторка постала на заході у білому жакеті, який прикрасила гарною білою хусткою з різнокольоровим принтом, чорній водолазці і чорних широких штанях зі стрілками. Вбрання Ольга скомбінувала з чорними туфлями і білою стьобаною сумочкою з чорною облямівкою, ручкою-ланцюжком і логотипом-підвіскою Chanel.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Ганна була одягнена у сірий в’язаний светр, білу мереживну мініспідницю з рюшами і чорні щільні колготи, які скомбінувала з чорними кросівками на високій грубій підошві. Лук дівчина завершила чорною сумкою.

Ольга Сумська з донькою Ганною

Ольга Сумська з донькою Ганною

Нагадаємо, фільм «Мавка. Справжній міф» виходить у національний прокат 1 березня, а допремʼєрні покази стартують від 26 лютого.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie