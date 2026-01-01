ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
1 хв

Які красиві: Павло Зібров із дружиною і донькою привітав всіх із Новим роком

Народний артист поділився новорічним сімейним фото.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Павло Зібров із донькою і дружиною

Павло Зібров із донькою і дружиною / © Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров опублікував в Instagram святкову сімейну світлину. На ній народний артист зображений разом зі своєю дружиною Мариною і донькою Діаною.

Вони у красивих образах позували на тлі новорічної ялинки. Співак був одягнений у чорний костюм і білу сорочку з принтом. Його дружина сяяла у сукні кольору айворі і подовженому темно-бежевому жакеті з блискітками. А на доньці був стильний білий костюм із пір’ям.

Павло Зібров із донькою Діаною і дружиною Мариною / © Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із донькою Діаною і дружиною Мариною / © Instagram Павла Зіброва

У дописі Павло Миколайович від імені своєї сім’ї привітав підписників із Новим роком:

«Дорогі друзі, вітаємо вас з Новим роком! Від щирого серця дякуємо нашим військовим — за захист, силу й можливість зустрічати цей рік разом. Бажаємо кожному дому тепла, світла, миру й міцного здоров’я. Нехай поруч будуть рідні, а в серці — спокій і віра. Нехай у новому році здійсниться наша спільна мрія — Переможний мир! Дякую всім, хто підтримує, довіряє і залишається поруч. Бережімо одне одного! З повагою, родина Зібрових».

Нагадаємо, раніше Павло Зібров похизувався прикрашеною ялинкою вдома.

