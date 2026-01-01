- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 1 хв
Які красиві: Павло Зібров із дружиною і донькою привітав всіх із Новим роком
Народний артист поділився новорічним сімейним фото.
Павло Зібров опублікував в Instagram святкову сімейну світлину. На ній народний артист зображений разом зі своєю дружиною Мариною і донькою Діаною.
Вони у красивих образах позували на тлі новорічної ялинки. Співак був одягнений у чорний костюм і білу сорочку з принтом. Його дружина сяяла у сукні кольору айворі і подовженому темно-бежевому жакеті з блискітками. А на доньці був стильний білий костюм із пір’ям.
У дописі Павло Миколайович від імені своєї сім’ї привітав підписників із Новим роком:
«Дорогі друзі, вітаємо вас з Новим роком! Від щирого серця дякуємо нашим військовим — за захист, силу й можливість зустрічати цей рік разом. Бажаємо кожному дому тепла, світла, миру й міцного здоров’я. Нехай поруч будуть рідні, а в серці — спокій і віра. Нехай у новому році здійсниться наша спільна мрія — Переможний мир! Дякую всім, хто підтримує, довіряє і залишається поруч. Бережімо одне одного! З повагою, родина Зібрових».
Нагадаємо, раніше Павло Зібров похизувався прикрашеною ялинкою вдома.