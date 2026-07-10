ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Які милі: Євген Кот з дружиною і маленькою донькою завітав на прем’єру фільму "Ваяна"

Подружжя хореографа і гімнастки прийшло першими подивитися легендарну історію про сміливу дівчину, яка вирушає у небезпечну морську подорож.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Євген Кот і Наталія Татарінцева

Євген Кот і Наталія Татарінцева

Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева відвідали допрем’єрний показ ігрової адаптації культової анімації Disney — «Ваяна», який відбувся у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park). На захід вони прийшли разом зі своєю донечкою Лелею, якій сьогодні, 10 липня виповнилося 2 роки.

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою/Фото Анжеліка Сердюк

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою/Фото Анжеліка Сердюк

Вони зізналися, що люблять діснеївську анімацію «Ваяна» і полінезійську культуру, і навіть святкували своє весілля на Таїті.

Подружжя з донькою зробили яскраві знімки на тематичній фотозоні. Для сімейного виходу вони обрали стильні кежуал-образи. Євген прийшов на івент у базовій білій футболці, синіх джинсах з легким ефектом забруднення і чорним поясом, кедах, кепці та окулярах.

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою/Фото Анжеліка Сердюк

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою/Фото Анжеліка Сердюк

Наталія постала у ніжному рожевому total look. Вона одягла жилет з високим коміром-стійкою та зав’язками-бантиками спереду і легкі штани-аладіни. Вбрання гімнастка скомбінувала з червоними босоніжками. Волосся вона прикрасила рожевою квіткою, що додала аутфіту романтичності.

На дівчинці була біла блузка з білими квітами на рукавах, білі штани з рюшами і лавандово-рожеві кросівки. Образ дівчинки доповнили лавандово-рожеві кросівки і ніжно-рожева квітка у волоссі, яка перегукувалася з аксесуаром мами.

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою/Фото Анжеліка Сердюк

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою/Фото Анжеліка Сердюк

На заході також були присутні актори українського дубляжу стрічки — Вікторія Білан, Марʼяна Кучерук, Богдан Єрьоменко і Євген Сінчуков. Серед гостей також були співаки Муаяд, Том Сода і Артем Нікітін з донькою, гітарист гурту «Антитіла» Дмитро Жолудь, акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва, режисер Денис Тарасов, телеведучий Андрій Ковальський, модель Христина Пономар і кулінарна експертка й телеведуча Тетяна Літвінова.

Вікторія Білан/Фото Анастасія Телікова

Вікторія Білан/Фото Анастасія Телікова

Муаяд/Фото Анастасія Телікова

Муаяд/Фото Анастасія Телікова

Том Сода/Фото Анастасія Телікова

Том Сода/Фото Анастасія Телікова

Гостей івенту перенесли в атмосферу сонячної Полінезії ще до початку сеансу. Представниці школи традиційного гавайського танцю Moana Hula Studio танцювали хулу, проводили тематичні майстер-класи, прикрашали всіх охочих квітами і тимчасовими тату. Символічним стартом програми став звук мушлі — давній тихоокеанський знак, що сповіщає про початок спільної подорожі.

Moana Hula Studio//Фото Анастасія Телікова

Moana Hula Studio//Фото Анастасія Телікова

Про фільм

У новій ігровій екранізації Disney глядачі знову зустрінуться з відважною Ваяною, яка наважується залишити рідний острів Мотунуї та вирушає в захопливу морську подорож. Відгукнувшись на поклик Океану, героїня прагне врятувати свій народ і повернути процвітання рідному краю. Її супутником стає харизматичний напівбог Мауї, разом з яким вона долає небезпечні випробування, зустрічає міфічних істот і плем’я Какамора, а також відкриває для себе справжню силу відваги, віри у власне покликання та голосу серця.

Фільм «Ваяна» вже в українському прокаті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie