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- Шоу-бізнес
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Які милі: Євген Кот з дружиною і маленькою донькою завітав на прем’єру фільму "Ваяна"
Подружжя хореографа і гімнастки прийшло першими подивитися легендарну історію про сміливу дівчину, яка вирушає у небезпечну морську подорож.
Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева відвідали допрем’єрний показ ігрової адаптації культової анімації Disney — «Ваяна», який відбувся у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park). На захід вони прийшли разом зі своєю донечкою Лелею, якій сьогодні, 10 липня виповнилося 2 роки.
Вони зізналися, що люблять діснеївську анімацію «Ваяна» і полінезійську культуру, і навіть святкували своє весілля на Таїті.
Подружжя з донькою зробили яскраві знімки на тематичній фотозоні. Для сімейного виходу вони обрали стильні кежуал-образи. Євген прийшов на івент у базовій білій футболці, синіх джинсах з легким ефектом забруднення і чорним поясом, кедах, кепці та окулярах.
Наталія постала у ніжному рожевому total look. Вона одягла жилет з високим коміром-стійкою та зав’язками-бантиками спереду і легкі штани-аладіни. Вбрання гімнастка скомбінувала з червоними босоніжками. Волосся вона прикрасила рожевою квіткою, що додала аутфіту романтичності.
На дівчинці була біла блузка з білими квітами на рукавах, білі штани з рюшами і лавандово-рожеві кросівки. Образ дівчинки доповнили лавандово-рожеві кросівки і ніжно-рожева квітка у волоссі, яка перегукувалася з аксесуаром мами.
На заході також були присутні актори українського дубляжу стрічки — Вікторія Білан, Марʼяна Кучерук, Богдан Єрьоменко і Євген Сінчуков. Серед гостей також були співаки Муаяд, Том Сода і Артем Нікітін з донькою, гітарист гурту «Антитіла» Дмитро Жолудь, акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва, режисер Денис Тарасов, телеведучий Андрій Ковальський, модель Христина Пономар і кулінарна експертка й телеведуча Тетяна Літвінова.
Гостей івенту перенесли в атмосферу сонячної Полінезії ще до початку сеансу. Представниці школи традиційного гавайського танцю Moana Hula Studio танцювали хулу, проводили тематичні майстер-класи, прикрашали всіх охочих квітами і тимчасовими тату. Символічним стартом програми став звук мушлі — давній тихоокеанський знак, що сповіщає про початок спільної подорожі.
Про фільм
У новій ігровій екранізації Disney глядачі знову зустрінуться з відважною Ваяною, яка наважується залишити рідний острів Мотунуї та вирушає в захопливу морську подорож. Відгукнувшись на поклик Океану, героїня прагне врятувати свій народ і повернути процвітання рідному краю. Її супутником стає харизматичний напівбог Мауї, разом з яким вона долає небезпечні випробування, зустрічає міфічних істот і плем’я Какамора, а також відкриває для себе справжню силу відваги, віри у власне покликання та голосу серця.
Фільм «Ваяна» вже в українському прокаті.