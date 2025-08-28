ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
177
2 хв

Які ноги: Амаль Клуні розкішним образом викликала фурор на червоній доріжці у Венеції

Від голлівудської пари неможливо було відірвати погляд на кінофестивалі.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні відвідали 82-ий Венеційським кінофестиваль. Подружжя прийшло на прем’єру фільму режисера Ноа Баумбаха «Джей Келлі», у якому Джордж зіграв головну роль.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Адвокатка приголомшила публіку своєю появою. Вона постала у розкішному яскравому образі, який їй дуже личив. На Амаль була асиметрична сукня-бюстьє цикламенового відтінку, яка складалася з міні з драпуванням і декоративними ґудзиками та пишної спідниці зі шлейфом.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Спереду вбрання було коротким, тож Амаль продемонструвала у всій красі свої стрункі ноги.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Єдиним неприємним моментом було те, що поділ сукні пані Клуні намокнув дорогою на фестиваль і це було помітно на червоному хіднику, хоча це не зіпсувало загального враження від її красивого вигляду.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила золотистими босоніжками на високих шпильках від Aquazzura і золотим клатчем-футляром. Жінка зробила гарну зачіску з локонами, вечірній макіяж і завершила прикрасами з камінням.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик, які він доповнив чорними туфлями.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Подружжя не приховувало ніжних почуттів одне до одного: вони трималися за руки, закохано дивилися одне на одного, а ще Джордж цілував дружині руку.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Нагадаємо, Амаль Клуні приїхала до Венеції у сукні по фігурі кольору вершкового масла з колекції Balmain Resort 2026.

