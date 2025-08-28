- Дата публікації
Які ноги: Амаль Клуні розкішним образом викликала фурор на червоній доріжці у Венеції
Від голлівудської пари неможливо було відірвати погляд на кінофестивалі.
Амаль і Джордж Клуні відвідали 82-ий Венеційським кінофестиваль. Подружжя прийшло на прем’єру фільму режисера Ноа Баумбаха «Джей Келлі», у якому Джордж зіграв головну роль.
Адвокатка приголомшила публіку своєю появою. Вона постала у розкішному яскравому образі, який їй дуже личив. На Амаль була асиметрична сукня-бюстьє цикламенового відтінку, яка складалася з міні з драпуванням і декоративними ґудзиками та пишної спідниці зі шлейфом.
Спереду вбрання було коротким, тож Амаль продемонструвала у всій красі свої стрункі ноги.
Єдиним неприємним моментом було те, що поділ сукні пані Клуні намокнув дорогою на фестиваль і це було помітно на червоному хіднику, хоча це не зіпсувало загального враження від її красивого вигляду.
Аутфіт вона доповнила золотистими босоніжками на високих шпильках від Aquazzura і золотим клатчем-футляром. Жінка зробила гарну зачіску з локонами, вечірній макіяж і завершила прикрасами з камінням.
Джордж був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик, які він доповнив чорними туфлями.
Подружжя не приховувало ніжних почуттів одне до одного: вони трималися за руки, закохано дивилися одне на одного, а ще Джордж цілував дружині руку.
Нагадаємо, Амаль Клуні приїхала до Венеції у сукні по фігурі кольору вершкового масла з колекції Balmain Resort 2026.