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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Які ноги: американська модель у короткій сукні-жакеті зібралася на вечірку

Прітіка Сваруп білим вбранням підкреслила стрункі ноги.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Прітіка Сваруп

Прітіка Сваруп / © Getty Images

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила модель Прітіка Сваруп, яка йшла на вечірку в один із ресторанів міста.

Манекенниця мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у білу коротку сукню-жакет із коміром, білими ґудзиками і накладними клапанами. Довжина міні ідеально підкреслила її підтягнуту фігуру і довгі стрункі ноги.

Прітіка Сваруп / © Getty Images

Прітіка Сваруп / © Getty Images

Аутфіт Прітіка доповнила чорними лакованими туфлями з пряжками в тон і бордовою сумочкою з пітоновим тисненням та золотою фурнітурою.

Сваруп зробила зачіску з локонами, макіяж із коричневою помадою і прикрасила вуха срібними сережками.

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