Сімон Ешлі / © Getty Images

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Зірка серіалу «Бріджертони» Сімон Ешлі відвідала світову прем’єру шостого сезону детективного комедійного серіалу «Тільки вбивства в Лондоні», яка відбулася у Лондоні.

Перед фотокамерами акторка продемонструвала кокетливий образ у вінтажній мінісукні з колекції Gucci весна-літо 2003, яку створив Том Форд.

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Вбрання, натхненне традиційною китайською сукнею ципао, мало комір-стійку, короткі рукави, горизонтальне плісування й ефект омбре — плавний перехід від насиченого блакитного відтінку до білого. Родзинкою сукні стала ніжна вишивка у вигляді квітів сакури, гілочок і білого журавля у польоті.

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Сімон Ешлі / © Getty Images

Мінісукня чудово підкреслила струнку фігуру і довгі ноги акторки. Сімон скомбінувала її зі туфлями кольору металік з відкритими носками, прозорими ремінцями на п’ятах і високими підборами також із цієї архівної колекції Gucci.

Ешлі зробила укладання з легкими хвилями і макіяж із чорними стрілками, рум’янами і нюдовою помадою. Вуха акторка прикрасила лаконічними сережками-цвяшками, а руки — блискучим багаторядним браслетом і каблучкою. Аутфіт завершив молочний манікюр.

Нагадаємо, у такій самій вінтажній сукні Gucci у жовтні хизувалася Кім Кардашян, коли перебувала у Сінгапурі, куди приїхала підтримати свого коханого Льюїса Гамільтона під час Гран-прі Формули-1.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

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