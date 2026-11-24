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- Шоу-бізнес
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Які ноги: зірка "Бріджертонів" Сімон Ешлі у 20-річній мінісукні Gucci привернула увагу на івенті
Акторка продемонструвала стрункі ноги у красивому вінтажному вбранні.
Зірка серіалу «Бріджертони» Сімон Ешлі відвідала світову прем’єру шостого сезону детективного комедійного серіалу «Тільки вбивства в Лондоні», яка відбулася у Лондоні.
Перед фотокамерами акторка продемонструвала кокетливий образ у вінтажній мінісукні з колекції Gucci весна-літо 2003, яку створив Том Форд.
Вбрання, натхненне традиційною китайською сукнею ципао, мало комір-стійку, короткі рукави, горизонтальне плісування й ефект омбре — плавний перехід від насиченого блакитного відтінку до білого. Родзинкою сукні стала ніжна вишивка у вигляді квітів сакури, гілочок і білого журавля у польоті.
Мінісукня чудово підкреслила струнку фігуру і довгі ноги акторки. Сімон скомбінувала її зі туфлями кольору металік з відкритими носками, прозорими ремінцями на п’ятах і високими підборами також із цієї архівної колекції Gucci.
Ешлі зробила укладання з легкими хвилями і макіяж із чорними стрілками, рум’янами і нюдовою помадою. Вуха акторка прикрасила лаконічними сережками-цвяшками, а руки — блискучим багаторядним браслетом і каблучкою. Аутфіт завершив молочний манікюр.
Нагадаємо, у такій самій вінтажній сукні Gucci у жовтні хизувалася Кім Кардашян, коли перебувала у Сінгапурі, куди приїхала підтримати свого коханого Льюїса Гамільтона під час Гран-прі Формули-1.