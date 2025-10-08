- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
Якість підвела: на кутюрній сукні 70-річної Донателли Версаче розійшовся шов
З відомою модельєркою стався конфуз.
Італійська модельєрка — 70-річна Донателла Версаче — з’явилася в Лондоні на світському вечорі, організованому благодійним фондом Джорджа та Амаль Клуні. Легенда світу моди обрала для своєї появи довгу вечірню сукню від Versace відтінку карамелі.
Це була сукня-бюстьє зі складками на корсетному ліфі, а також довгою спідницею фасону «русалка». На талії її сукню прикрашала гламурна й оригінальна баска, розшита бісером.
Задня частина сукні Донателли була прикрашена шовковою плісованою тканиною, яка плавно спадала і перетворювалася на шлейф.
Образ Версаче був класичним, гламурним і жіночним, але підвела у вбранні чи то тканина, чи то крій — спереду на спідниці шов сукні помітно розійшовся, а спідниця пом’ялася.
Нагадаємо, що Донателла вже не керує своїм брендом. Після майже 30 років керівництва Versace — брендом, заснованим її покійним братом Джанні, — на початку цього року вона офіційно передала естафету Даріо Вітале, який раніше працював у Miu Miu.