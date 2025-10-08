Якість підвела: на кутюрній сукні 70-річної Донателли Версаче розійшовся шов

Донателла Версаче / © Associated Press

Італійська модельєрка — 70-річна Донателла Версаче — з’явилася в Лондоні на світському вечорі, організованому благодійним фондом Джорджа та Амаль Клуні. Легенда світу моди обрала для своєї появи довгу вечірню сукню від Versace відтінку карамелі.

Донателла Версаче Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Це була сукня-бюстьє зі складками на корсетному ліфі, а також довгою спідницею фасону «русалка». На талії її сукню прикрашала гламурна й оригінальна баска, розшита бісером.

Донателла Версаче / © Associated Press

Задня частина сукні Донателли була прикрашена шовковою плісованою тканиною, яка плавно спадала і перетворювалася на шлейф.

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче і Джордж Клуні / © Associated Press

Образ Версаче був класичним, гламурним і жіночним, але підвела у вбранні чи то тканина, чи то крій — спереду на спідниці шов сукні помітно розійшовся, а спідниця пом’ялася.

Деталь сукні Донателли Версаче / © Associated Press

Нагадаємо, що Донателла вже не керує своїм брендом. Після майже 30 років керівництва Versace — брендом, заснованим її покійним братом Джанні, — на початку цього року вона офіційно передала естафету Даріо Вітале, який раніше працював у Miu Miu.