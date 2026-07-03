Яким може бути шлюбний договір Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі: експерти висловили припущення

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press

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Два з найвідоміших імен у світі музики та спорту — Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі — одружуються. А це означає, що разом із нареченою з’являться й адвокати, пише The Washington Post.

Як каже нью-йоркська адвокатка з сімейного права Ненсі Чемтоб, яка представляла інтереси Боббі Флея та Мері-Кейт Олсен: «Було б абсолютно нелогічно, якби вони не уклали шлюбний договір».

За оцінками Forbes, статки Тейлор Свіфт становлять 2,1 мільярда доларів. Вона стала першою музиканткою, яка стала мільярдеркою виключно завдяки своїм пісням і концертній діяльності. Її капітал складається приблизно з 800 мільйонів доларів доходів від авторських прав і гастролей, музичного каталогу вартістю 600 мільйонів доларів та нерухомості на 110 мільйонів доларів.

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Тейлор Свіфт / © Associated Press

Статки Тревіса Келсі, своєю чергою, оцінюються приблизно у 90 мільйонів доларів. До них входять зарплата гравця клубу Kansas City Chiefs та доходи від контракту щодо подкасту з Amazon.

«Її багатство — колосальне, а його — дуже значне. І в цьому полягає іронія», — зазначає Чемтоб. Вона має на увазі, що статків Келсі вистачило б, аби перевершити майже будь-якого іншого потенційного партнера, але вони все одно незрівнянно менші за статки Свіфт.

Без шлюбного договору кожен долар, зароблений будь-ким із них під час шлюбу, вважався б спільним майном і підлягав би рівному поділу у разі розлучення. Саме тому сімейний адвокат Джеймс Секстон, який представляє знаменитостей і мільярдерів у Нью-Йоркському регіоні, припускає, що Свіфт і Келсі домовляться про власний порядок розподілу майна.

За словами Секстона, найімовірніше, їхній договір матиме структуру «твоє, моє і наше». Усі активи будуть поділені на три категорії:

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майно Тейлор Свіфт;

майно Тревіса Келсі;

спільне майно.

Наприклад, якщо Келсі подарує Свіфт якийсь подарунок, він стане її особистою власністю. Водночас усі весільні подарунки, незалежно від того, хто їх подарував, належатимуть подружжю порівну.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press

У разі розлучення кожен із них збереже свої особисті активи та майбутні доходи, а також отримає половину спільного майна — наприклад, будинку чи автомобіля, придбаних разом. Спадщина, компенсації за тілесні ушкодження або зростання вартості майна, яке належало одному з подружжя ще до шлюбу, не підлягатимуть поділу.

«Скласти шлюбний договір для таких людей, як Тревіс і Тейлор, набагато простіше, ніж для сміттяра й медсестри», — каже Секстон. Він пояснює, що якщо вони вирішать залишити кожному свої статки окремо, їм не доведеться турбуватися про забезпечення власного рівня життя після можливого розлучення.

Ніхто не знає, хто з них буде багатшим через десятки років після весілля, але в межах такого договору це не матиме значення, адже доходи від їхніх окремих кар’єр не підлягатимуть поділу. Водночас Секстон вважає, що музична кар’єра Свіфт і надалі приноситиме більше прибутків, ніж спортивна кар’єра Келсі, навіть попри його подкаст і рекламні контракти.

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Шлюбні договори — це не спроба передбачити майбутнє, а спосіб застрахуватися від можливого розлучення.

За словами Секстона, йому неодноразово доводилося представляти знаменитостей, які не укладали шлюбного договору. Навіть якщо вони погоджувалися ділити все навпіл, «восьми адвокатам доводилося шість місяців лише для того, щоб визначити, якими активами володіє людина і як їх поділити».

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press

У таких випадках залучають експертів, які оцінюють майбутні доходи, вартість музичних каталогів, потенційний прибуток від контрактів та інших активів. Для надзвичайно заможних людей це ще складніше, адже, як зазначає Секстон: «Якщо у вас достатньо грошей, ви можете найняти експертів, які підтвердять майже будь-яку позицію».

Якщо ж шлюбний договір обмежує спір лише спільним майном, це може заощадити сотні тисяч доларів на судових витратах, багато часу, зберегти приватність і, за словами Секстона, «позбавити величезного головного болю».

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Експерти все одно можуть знадобитися для оцінки саме тих спільних активів, які підлягають поділу. Але більшість доходів Свіфт і Келсі, як каже Секстон, залишаться «чистими», тобто не змішуватимуться зі спільним майном. Шлюбний договір не здатен повністю запобігти конфліктному розлученню, особливо якщо виникають суперечки щодо опіки над дітьми, графіка побачень або аліментів. Також договором не можна визначити питання, пов’язані з дітьми чи домашніми тваринами. Втім, він значно зменшує фінансові ризики розлучення.

Рендалл Кесслер, який часто представляє відомих спортсменів у юридичній фірмі Kessler & Solomiany в Атланті, зазначає, що судові рішення у справах про розлучення можуть бути дуже непередбачуваними.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press

«Навіть якщо суддя є прихильником Тейлор Свіфт, хоча це не повинно мати жодного значення, це все ж може вплинути», — каже він.

Серед клієнтів Кесслера були Cardi B, Кем Ньютон і Домінік Вілкінс. Також він брав участь у справах проти Майкла Джордана, Ludacris, Ашера Реймонда та сенатора Рафаеля Ворнока.

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У деяких шлюбних договорах, які Кесслер складав для спортсменів, були так звані «пункти про погану поведінку» (bad boy clauses) — положення, які підтверджують чинність договору навіть у разі подружньої зради. Інші клієнти, навпаки, просили включити умови, що передбачають штрафи у мільйони доларів за зраду.

Інший відомий нью-йоркський адвокат із сімейного права Майкл Статман каже, що клієнти просять включити до договорів найрізноманітніші умови: від «штрафів за невірність» до визначення очікуваної частоти інтимної близькості в шлюбі. Також можуть бути положення щодо пластичних операцій або зобов’язання підтримувати певний рівень тверезості.

«Перелік побажань можна продовжувати без кінця. Після стількох років роботи мене вже нічим не здивуєш», — говорить Статман.

Лише адвокати, яким доручено підготувати шлюбний договір Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, знають, що саме він містить. І, звичайно, вони зобов’язані зберігати його зміст у суворій конфіденційності.

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