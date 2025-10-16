Який красунчик: схудлий Ченнінг Татум у твідовому костюмі з’явився на коктейльній вечірці

Ченнінг Татум / © Getty Images

Реклама

Ченнінг Татум відвідав коктейльну вечірку «Золотий глобус», яка відбулася у межах Лондонського кінофестивалю BFI 2025.

Актор з’явився там в елегантному образі. На ньому був бежевий твідовий костюм, який складався з двобортного піджака з великими накладними кишенями та широких штанів зі стрілками. Лук Татум доповнив білою футболкою і чорними туфлями. У нього була коротка стрижка та гладко поголене обличчя.

Ченнінг Татум / © Getty Images

Ченнінг мав гарний і стрункий вигляд. До речі, він зараз займається промокампанією свого нового фільму «Грабіжник за покликанням», для ролі в якому він схуд на 14 кілограмів.

Реклама

Про фільм:

Стрічка створена на реальних подіях. Це історія колишнього військовослужбовця Джеффрі Манчестера, який здійснив серію пограбувань ресторанів McDonald’s, проникаючи через дах будівель. Його засудили та посадили до в’язниці, але згодом він зумів утекти. Після втечі Манчестер переховувався протягом кількох місяців у великому магазині іграшок. Фільм показує не лише кримінальні історії головного героя, а й особисту кризу, емоційні переживання, стосунки та внутрішній конфлікт.

Фільм «Грабіжник за покликанням» вже в українських кінотеатрах.