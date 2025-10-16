ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
1 хв

Який красунчик: схудлий Ченнінг Татум у твідовому костюмі з’явився на коктейльній вечірці

Актор скинув вагу для нової ролі у фільмі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ченнінг Татум

Ченнінг Татум / © Getty Images

Ченнінг Татум відвідав коктейльну вечірку «Золотий глобус», яка відбулася у межах Лондонського кінофестивалю BFI 2025.

Актор з’явився там в елегантному образі. На ньому був бежевий твідовий костюм, який складався з двобортного піджака з великими накладними кишенями та широких штанів зі стрілками. Лук Татум доповнив білою футболкою і чорними туфлями. У нього була коротка стрижка та гладко поголене обличчя.

Ченнінг Татум / © Getty Images

Ченнінг Татум / © Getty Images

Ченнінг мав гарний і стрункий вигляд. До речі, він зараз займається промокампанією свого нового фільму «Грабіжник за покликанням», для ролі в якому він схуд на 14 кілограмів.

Про фільм:

Стрічка створена на реальних подіях. Це історія колишнього військовослужбовця Джеффрі Манчестера, який здійснив серію пограбувань ресторанів McDonald’s, проникаючи через дах будівель. Його засудили та посадили до в’язниці, але згодом він зумів утекти. Після втечі Манчестер переховувався протягом кількох місяців у великому магазині іграшок. Фільм показує не лише кримінальні історії головного героя, а й особисту кризу, емоційні переживання, стосунки та внутрішній конфлікт.

Фільм «Грабіжник за покликанням» вже в українських кінотеатрах.

Дата публікації
Кількість переглядів
571
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie