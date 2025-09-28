Який красунчик: схудлий Двейн "Скеля" Джонсон в елегантному костюмі і з дорогим годинником презентував новий фільм

Двейн Джонсон / © Associated Press

Реклама

Двейн Джонсон разом зі своїми колегами презентував у Лондоні новий фільм — біографічну драму про спорт «Незламний» (The Smashing Machine). Актор позував перед фотографами з Емілі Блант і режисером Бенні Сефді.

Двейн Джонсон, Емілі Блант і Бенні Сефді / © Associated Press

Двейн, який для ролі у цьому фільмі схцд на 27 кілограмів, був одягнений в елегантний костюм петрольного кольору у смужку та у білу смугасту сорочку. Верхні ґудзики він розстебнув і похизувався тілом. Взутий «Скеля» був у туфлі з пензликами.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Свій образ Джонсон доповнив дорогим годинником Chopard Alpine Eagle, ланцюжком із підвіскою та перстнем із колекції Ice Cube, а також іміджевими окулярами.

Реклама

Двейн Джонсон / © Associated Press

Про фільм:

Це історію про Марка Керра — легендарного американського бійця змішаних єдиноборств (ММА), чемпіона UFC та Pride. Він був відомий як «The Smashing Machine» («Машина для трощіння») через свій агресивний стиль бою. Фільм покаже не лише його спортивні перемоги, а й темний бік життя: залежність від знеболювальних, особисті драми і боротьбу за себе поза рингом.

Головну роль виконує Двейн Джонсон, який виходить за межі звичних екшн-амплуа та приміряє на себе одну з найбільш драматичних ролей у своїй кар’єрі (не типовий екшн, а психологічно складна роль). Ця роль стане для «Скелі» важливим етапом у творчості, показавши його акторську глибину поза межами блокбастерних бойовиків.

Режисером стрічки став Бенні Сефді, відомий своїм проникливим баченням та вмінням створювати напружені кінематографічні історії.

Реклама

В український прокат фільм «Незламний» вийде 3 жовтня.