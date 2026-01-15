- Дата публікації
Який стильний: чоловіка Міли Куніс сфотографували папараці в Сохо
47-річний Ештон Кутчер прогулювався Нью-Йорком в Сохо, коли його заскочили репортери, які полювали в тому районі за зірками.
Актор був одягнений у блакитну смугасту сорочку, сірі штани та довге вовняне блакитне пальто. Він носив шкіряні, ідеально начищені туфлі та ремінь на штанях, і був без краватки.
А декількома днями раніше Кутчер та його дружина Міла Куніс сяяли разом на червоній доріжці церемонії «Золотий глобус». Тоді Міла з’явилася на публіці в гарній сукні від Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026, яка не мала бретельок і була прикрашена вишивкою золотими, чорними та срібними нитками, а Ештон одягнув чорний костюм і таку саму сорочку у поєднанні з краваткою-метеликом.