Який вигляд мала Енн Гетевей під час знімань першої частини фільму "Диявол носить Prada"

Енн Гетевей у ролі Енді Сакс на зніманнях першої частини "Диявол носить Prada" у Нью-Йорку / © Getty Images

Багато сцен фільму знімають на вулиці в Нью-Йорку, тому вже завдяки папараці розкрито деякі секрети серіалу, а також головна акторка Енн Гетевей продемонструвала не одне вбрання, яке ми побачимо в продовженні. Однак подробиці сюжету залишаються поки що в секреті.

Енн Гетевей на зйомках другої частини «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку / © Getty Images

Перша ж частина фільму розповідала про молоду журналістку Енді Сакс, яка влаштовується на роботу до модного журналу і опиняється у владі вимогливої та суворої редакторки Міранди Прістлі. Основні знімання тривали 57 днів і відбувалися переважно в Нью-Йорку від жовтня до груденя 2005 року. Додаткові знімання відбувалися в Парижі. Бюджет фільму спочатку становив 35 мільйонів доларів, але був збільшений до 41 мільйона.

Над образами героїв у фільмі працювала знаменита художниця з костюмів Патриція Філд, яка також створила всі образи в серіалі «Секс і місто». Режисер навмисно запросив Філд, оскільки одяг акторів мав першочергове значення у фільмі, адже дія історії відбувалася в індустрії моди. Філд ретельно працювала над луками, і саме завдяки їй фільм вийшов таким, яким ми його знаємо. Бюджет на костюми спочатку становив 100 тисяч доларів, але завдяки зв’язкам Філд із кіноіндустрії і моди багато речей їй, імовірно, надавали безкоштовно. Пізніше вона підрахувала, що на екрані було показано вбрання на близько мільйон доларів.

У фільмі Патриція Філд чудово показала еволюцію стилю головної героїні. У кожному новому образі Гетевей ми бачили, як вона змінюється і як намагається бути стильною. Пропонуємо подивитися на два образи акторки і трохи поностальгувати за улюбленим фільмом.

Фільм мав неабиякий успіх у кінотеатрах, зібравши майже 125 мільйонів доларів у США і Канаді та понад 326 мільйонів доларів по всьому світу.