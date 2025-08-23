ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

Який вигляд мала Енн Гетевей під час знімань першої частини фільму "Диявол носить Prada"

У Нью-Йорку зараз кипить робота над другою частиною фільму «Диявол носить Prada». Перша частина цієї картини вийшла на екрани 2006 року, а прем’єра продовження запланована на 2026 рік.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей у ролі Енді Сакс на зніманнях першої частини "Диявол носить Prada" у Нью-Йорку

Енн Гетевей у ролі Енді Сакс на зніманнях першої частини "Диявол носить Prada" у Нью-Йорку / © Getty Images

Багато сцен фільму знімають на вулиці в Нью-Йорку, тому вже завдяки папараці розкрито деякі секрети серіалу, а також головна акторка Енн Гетевей продемонструвала не одне вбрання, яке ми побачимо в продовженні. Однак подробиці сюжету залишаються поки що в секреті.

Енн Гетевей на зйомках другої частини «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку / © Getty Images

Енн Гетевей на зйомках другої частини «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку / © Getty Images

Перша ж частина фільму розповідала про молоду журналістку Енді Сакс, яка влаштовується на роботу до модного журналу і опиняється у владі вимогливої та суворої редакторки Міранди Прістлі. Основні знімання тривали 57 днів і відбувалися переважно в Нью-Йорку від жовтня до груденя 2005 року. Додаткові знімання відбувалися в Парижі. Бюджет фільму спочатку становив 35 мільйонів доларів, але був збільшений до 41 мільйона.

Над образами героїв у фільмі працювала знаменита художниця з костюмів Патриція Філд, яка також створила всі образи в серіалі «Секс і місто». Режисер навмисно запросив Філд, оскільки одяг акторів мав першочергове значення у фільмі, адже дія історії відбувалася в індустрії моди. Філд ретельно працювала над луками, і саме завдяки їй фільм вийшов таким, яким ми його знаємо. Бюджет на костюми спочатку становив 100 тисяч доларів, але завдяки зв’язкам Філд із кіноіндустрії і моди багато речей їй, імовірно, надавали безкоштовно. Пізніше вона підрахувала, що на екрані було показано вбрання на близько мільйон доларів.

У фільмі Патриція Філд чудово показала еволюцію стилю головної героїні. У кожному новому образі Гетевей ми бачили, як вона змінюється і як намагається бути стильною. Пропонуємо подивитися на два образи акторки і трохи поностальгувати за улюбленим фільмом.

Енн Гетевей у ролі Енді Сакс на зніманнях першої частини «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку / © Getty Images

Енн Гетевей у ролі Енді Сакс на зніманнях першої частини «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку / © Getty Images

Енн Гетевей у ролі Енді Сакс на зніманнях першої частини «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку / © Getty Images

Енн Гетевей у ролі Енді Сакс на зніманнях першої частини «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку / © Getty Images

Фільм мав неабиякий успіх у кінотеатрах, зібравши майже 125 мільйонів доларів у США і Канаді та понад 326 мільйонів доларів по всьому світу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie