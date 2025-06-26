Який вигляд мала Лорен Санчес до знайомства з Безосом: фото різних років та несподівані факти

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Реклама

Відомо, що бойфренд освідчився Лорен на своїй розкішній яхті і підніс обручку з величезним каменем, а вже у ці вихідні у Венеції після тривалого планування відбудеться весілля пари, на яке запрошено близько 200 гостей. Однак Лорен була завсідницею червоних доріжок і до знайомства з Безосом, хоч і не була настільки відомою. Напередодні весілля цієї 55-річної жінки пропонуємо подивитися, який вона мала в молодості, а також дізнатися деякі факти про неї.

Лорен Венді Санчес народилася 19 грудня 1969 року в Альбукерці, штат Нью-Мексико, в сім’ї Рея Санчеса, бізнесмена у сфері авіації, та Елеонори Санчес, колишньої помічниці заступника мера Лос-Анджелеса.

Лорен Санчес, 2002 рік / © Getty Images

Після закінчення середньої школи 1987 року вона вивчала акторську майстерність та ораторство в Університеті Нью-Мексико. Пізніше вона переїхала до Каліфорнії та вступила до коледжу El Camino College, де їй поставили діагноз дислексія після того, як професор виявив її відмінності у навчанні. Згодом вона вивчала комунікації в Університеті Південної Каліфорнії. 1990 року вона виграла міжнародний конкурс дівчат із обкладинки журналу Models World.

Реклама

Лорен Санчес, 2004 рік / © Getty Images

Санчес розпочала свою кар’єру як помічниця чергового на KCOP-TV у Лос-Анджелесі. Вона також займала посади ведучої та репортерки у таких проєктах як Extra, «Доброго дня, Лос-Анджелес» та танцювального конкурсу «Так ти думаєш, що вмієш танцювати».

Лорен Санчес, 2010 рік / © Associated Press

2016 року, віці 40 років, навчившись літати та отримавши ліцензію пілотки, заснувала Black Ops Aviation, компанію з виробництва та знімань фільмів у повітрі.

Лорен Санчес, 2010 рік / © Associated Press

У лютому 2025 року Санчес була оголошена пасажиркою першого польоту на борту ракети New Shepard, що повністю складався з жінок, яка отримала назву NS-31. Місія стартувала 14 квітня 2025 року.

Лорен Санчес із сином, 2003 рік / © Getty Images

Санчес має трьох дітей. Перший її син народився у лютому 2001 року, його батько — колишній гравець в американському футболі Тоні Гонсалес. У серпні 2005 року вона вийшла заміж за Патріка Вайтселла, голлівудського агента та партнера-засновника агентства талантів Endeavor. Їхній син народився 2006 року, а дочка — 2008 року.

Реклама

Лорен Санчес, 2006 рік / © Getty Images

Лорен Санчес із дочкою, 2011 рік / © Associated Press