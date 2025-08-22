Який вигляд мали Ніколь Кідман і Сандра Буллок у першій частині фільму "Практична магія"

Актриси Ніколь Кідман і Сандра Буллок / © Getty Images

Фільм випустять у прокат через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри «Практична магія» не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики.

Але знімання другої частини фільму вже почалися. Перші кадри показала в Instagram акторка Ніколь Кідман. У короткому відео вона та її колега Буллок обіймаються на кладовищі.

Але за ці роки акторки дуже змінилися, адже коли вони знімалися в «Практичній магії» вперше, то Буллок було 34 роки, а Кідман — 31 рік.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь у фільмі носила довге руде волосся, а Сандра — довге чорне.

Сандра Буллок / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Сюжет майбутнього фільму поки що не розголошують, але вже відомо, що в картині з’явиться акторка Джої Кінг — вона зіграє одну з доньок Буллок. Також стало відомо, що у фільмі з’являться Стокард Ченнінг, Даян Віст, Лі Пейс, Шоло Марідуенья, Соллі Маклеод і Мейсі Вільямс.