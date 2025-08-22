ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
460
Час на прочитання
1 хв

Який вигляд мали Ніколь Кідман і Сандра Буллок у першій частині фільму "Практична магія"

Компанія Warner Bros. повідомила, що на екрани повертається фільм «Практична магія». Акторки Ніколь Кідман і Сандра Буллок повернуться до своїх ролей у продовженні, яке вийде в кінотеатрах 18 вересня 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Актриси Ніколь Кідман і Сандра Буллок

Актриси Ніколь Кідман і Сандра Буллок / © Getty Images

Фільм випустять у прокат через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри «Практична магія» не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики.

Актриси Ніколь Кідман і Сандра Буллок / © Getty Images

Актриси Ніколь Кідман і Сандра Буллок / © Getty Images

Але знімання другої частини фільму вже почалися. Перші кадри показала в Instagram акторка Ніколь Кідман. У короткому відео вона та її колега Буллок обіймаються на кладовищі.

Але за ці роки акторки дуже змінилися, адже коли вони знімалися в «Практичній магії» вперше, то Буллок було 34 роки, а Кідман — 31 рік.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь у фільмі носила довге руде волосся, а Сандра — довге чорне.

Сандра Буллок / © Getty Images

Сандра Буллок / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Сюжет майбутнього фільму поки що не розголошують, але вже відомо, що в картині з’явиться акторка Джої Кінг — вона зіграє одну з доньок Буллок. Також стало відомо, що у фільмі з’являться Стокард Ченнінг, Даян Віст, Лі Пейс, Шоло Марідуенья, Соллі Маклеод і Мейсі Вільямс.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie