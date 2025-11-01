Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

До того, як стати Ельвірою, Кассандра Петерсон працювала танцівницею в Лас-Вегасі, а потім отримувала епізодичні ролі в деяких фільмах. 1981 року вона знімалася у вульгарному малобюджетному шоу, де отримувала 350 доларів на тиждень.

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Після виходу, фільм отримав змішані відгуки: критики то хвалили, то висміювали його за сценарій і гумор. Петерсон, яка сама причетна до написання сценарію, була номінована на премію «Сатурн» за найкращу жіночу роль, а також на премію «Золота малина» — за найгіршу.

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Персонаж акторки, Ельвіра, швидко привернув увагу завдяки своїй обтислій чорній сукні з глибоким вирізом, що відкриває декольте, а також незвичній пишній зачісці. Саме завдяки цьому персонажка стала прибутковим брендом — Петерсон створила цілу мерчандайзингову імперію навколо цього. У 1980-х та 1990-х роках Ельвіра асоціювалася з багатьма продуктами, включно з костюмами й декором на Геловін, коміксами, фігурками, колекційними картками, парфумами та ляльками. Петерсон намагалася «витиснути» зі свого дітища все, що могла, адже також вела програму на MTV і знімалася в рекламі. Сьогодні костюм Ельвіри — найпроданіший жіночий костюм на Геловін.

У реальному житті — без гриму і перуки — акторка має зовсім інший вигляд. Кассандра Петерсон рудоволоса, і здається, що у свої 74 роки зовсім не змінилася.

Кассандра Петерсон на заході, 2025 рік / © Associated Press

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press