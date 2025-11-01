ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Який зараз вигляд має Кассандра Петерсон — зірка фільму "Ельвіра — володарка темряви"

Одним із найефектніших і найнезвичніших образів із кіно однозначно є персонаж із фільму «Ельвіра — володарка темряви». Картина вийшла на екрани 1988 року і провалилася в прокаті, але незвичний образ головної героїні — назавжди став частиною попкультури.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кассандра Петерсон в образі Ельвіри

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

До того, як стати Ельвірою, Кассандра Петерсон працювала танцівницею в Лас-Вегасі, а потім отримувала епізодичні ролі в деяких фільмах. 1981 року вона знімалася у вульгарному малобюджетному шоу, де отримувала 350 доларів на тиждень.

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Після виходу, фільм отримав змішані відгуки: критики то хвалили, то висміювали його за сценарій і гумор. Петерсон, яка сама причетна до написання сценарію, була номінована на премію «Сатурн» за найкращу жіночу роль, а також на премію «Золота малина» — за найгіршу.

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Персонаж акторки, Ельвіра, швидко привернув увагу завдяки своїй обтислій чорній сукні з глибоким вирізом, що відкриває декольте, а також незвичній пишній зачісці. Саме завдяки цьому персонажка стала прибутковим брендом — Петерсон створила цілу мерчандайзингову імперію навколо цього. У 1980-х та 1990-х роках Ельвіра асоціювалася з багатьма продуктами, включно з костюмами й декором на Геловін, коміксами, фігурками, колекційними картками, парфумами та ляльками. Петерсон намагалася «витиснути» зі свого дітища все, що могла, адже також вела програму на MTV і знімалася в рекламі. Сьогодні костюм Ельвіри — найпроданіший жіночий костюм на Геловін.

У реальному житті — без гриму і перуки — акторка має зовсім інший вигляд. Кассандра Петерсон рудоволоса, і здається, що у свої 74 роки зовсім не змінилася.

Кассандра Петерсон на заході, 2025 рік / © Associated Press

Кассандра Петерсон на заході, 2025 рік / © Associated Press

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Кассандра Петерсон в образі Ельвіри / © Associated Press

Кассандра Петерсон на заході, 2025 рік / © Associated Press

Кассандра Петерсон на заході, 2025 рік / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie