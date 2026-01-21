Японська тенісистка Наомі Осака вийшла на корт у образі медузи

Наомі Осака / © Associated Press

Під час Australian Open, Наомі Осака театрально вийшла на корт у ексклюзивному образі створеному для неї дизайнером Робертом Вуном.

Наомі Осака / © Associated Press

«Коли я згадую гравців, які були до мене, я думаю про те, як ці моменти — ці погляди — стали спогадами, які живуть вічно», — каже Осака Vogue. «Так часто інші люди пишуть наші історії за нас. Це був момент, коли я могла написати трохи своєї власної».

За словами спортсменки, образ, який вона продемонструвала — це своєрідна алюзія на медузу. Ідея такого костюму вперше виникла у неї, коли вона читала своїй дворічній доньці Шай.

«Там було зображення медузи, і коли я їй його показала, вона дуже схвилювалася», — сказала Осака.

Наомі Осака / © Associated Press

Тенісистка була захоплена красою та елегантністю медузи, не кажучи вже про її силу, Осака поділилася своїм натхненням з командою Nike, яка включила цю морську істоту в образ дівчини: бірюзово-зелена сукня на блискавці кольору тай-дай з органічними вусиками, що звисають з рукавів, одягнена поверх відповідної футболки.

«Це чудово поєднувалося з рухом та плавністю прозорих шарів сукні та куртки. Коли я побачила це під час примірки, я пам’ятаю, як подумала: „Це чудово“, але також відчувала, що історія ще не повністю завершена», — каже вона.

Наомі Осака / © Associated Press

Саме тут і з’явилася Вун. Осака та її колега Марті Харпер натрапили на зображення Вун з подіуму, обмінюючись ідеями щодо її форми для Australian Open.

«Нас обох одразу привабили його форми, текстури, те, як рухається його робота», — розповіла Осака. «Все це жило в тому ж світі, який ми уявляли». Тож пара обговорила можливість залучення Вуна до її образу.

Наомі Осака / © Associated Press

Вун одразу ж погодився, бо як виявилось, є великим шанувальником тенісу.

«Наомі та Мартін підійшли до цього з чудовим розумінням того, як уже виглядає мій світ», — каже він. «Як шанувальник, я вже розумів її як спортсменку, але можливість розділити цей творчий момент була неймовірно особливою».

У образі була присутня плісована мініспідниця одягнена поверх штанів, а її драматичний крислатий капелюх був прикрашений прозорою білою вуаллю та метеликом. Також дизайнер додав до образу парасольку. Звісно ж костюм був створений для привернення уваги і перед початком змагання Наомі зняла частину речей і залишилась на корті лише у спортивній мінісукні.

