ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

Японська тенісистка Наомі Осака вийшла на корт у образі медузи

Японська тенісистка знову змусила світ говорити про себе, але річ не у її спортивних досягненнях, а у тому, як вона поєднала моду та спорт і зробила способом самовираження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наомі Осака

Наомі Осака / © Associated Press

Під час Australian Open, Наомі Осака театрально вийшла на корт у ексклюзивному образі створеному для неї дизайнером Робертом Вуном.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

«Коли я згадую гравців, які були до мене, я думаю про те, як ці моменти — ці погляди — стали спогадами, які живуть вічно», — каже Осака Vogue. «Так часто інші люди пишуть наші історії за нас. Це був момент, коли я могла написати трохи своєї власної».

За словами спортсменки, образ, який вона продемонструвала — це своєрідна алюзія на медузу. Ідея такого костюму вперше виникла у неї, коли вона читала своїй дворічній доньці Шай.

«Там було зображення медузи, і коли я їй його показала, вона дуже схвилювалася», — сказала Осака.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Тенісистка була захоплена красою та елегантністю медузи, не кажучи вже про її силу, Осака поділилася своїм натхненням з командою Nike, яка включила цю морську істоту в образ дівчини: бірюзово-зелена сукня на блискавці кольору тай-дай з органічними вусиками, що звисають з рукавів, одягнена поверх відповідної футболки.

«Це чудово поєднувалося з рухом та плавністю прозорих шарів сукні та куртки. Коли я побачила це під час примірки, я пам’ятаю, як подумала: „Це чудово“, але також відчувала, що історія ще не повністю завершена», — каже вона.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Саме тут і з’явилася Вун. Осака та її колега Марті Харпер натрапили на зображення Вун з подіуму, обмінюючись ідеями щодо її форми для Australian Open.

«Нас обох одразу привабили його форми, текстури, те, як рухається його робота», — розповіла Осака. «Все це жило в тому ж світі, який ми уявляли». Тож пара обговорила можливість залучення Вуна до її образу.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Вун одразу ж погодився, бо як виявилось, є великим шанувальником тенісу.

«Наомі та Мартін підійшли до цього з чудовим розумінням того, як уже виглядає мій світ», — каже він. «Як шанувальник, я вже розумів її як спортсменку, але можливість розділити цей творчий момент була неймовірно особливою».

У образі була присутня плісована мініспідниця одягнена поверх штанів, а її драматичний крислатий капелюх був прикрашений прозорою білою вуаллю та метеликом. Також дизайнер додав до образу парасольку. Звісно ж костюм був створений для привернення уваги і перед початком змагання Наомі зняла частину речей і залишилась на корті лише у спортивній мінісукні.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie