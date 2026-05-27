Треба купувати сукні з лелітками: японська тенісистка Наомі Осака здивувала образом на корті

Наомі Осака / © Getty Images

Чотириразова переможниця турнірів Великого шолома Наомі Осака вразила публіку на Roland Garros ефектним двокомпонентним вбранням перед своєю перемогою в першому колі Відкритого чемпіонату Франції над німкенею Лаурою Зігемунд.

Осака вийшла на корт у чорному корсеті та відповідній плісованій спідниці з каскадними складками.

Її образ був доповнений золотою сукнею від Nike, прикрашеною смужками з леліток, яка сяяла під паризьким сонцем.

Осака останнім часом частопривертає увагу своїм стилем як на корті, так і поза ним — зокрема на US Open, на Australian Open та на Met Gala.

28-річна спортсменка пізніше додала на пресконференції: «Мені здається, що (цей образ) — це відсилання до Франції та кутюру, який мені дуже подобається».

