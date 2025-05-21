Яскрава і на підборах: Сара Джессіка Паркер під прицілом папараці в Нью-Йорку

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Реклама

Незабаром на стрімінговому сервісі HBO Max стартує показ третього сезону серіалу «І просто так…», який є продовженням «Сексу і міста». Напередодні прем’єри головна зірка серіалу Сара Джессіка Паркер активно відвідує різні шоу та інтерв’ю, щоб просувати його.

Так, 20 травня 60-річна зірка потрапила під приціл папараці, коли йшла на шоу LIVE with Kelly and Mark. Паркер того дня носила сукню міді на ґудзиках та у квітковий принт. Під спідницею у вбрання був пишний фатин блакитного кольору. Сукню Парку доповнила туфлями в принт, квадратною сумкою, а на плечі накинула легке вінтажне пальто.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Також Сара Джессіка сходила на інтерв’ю на Town Hall SiriusXM. Того дня акторка одягла світлу сукню з мереживним верхом. Вбрання вона доповнила гламурними туфлями зі стразами і тією ж сумкою.

Реклама

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Також варто відзначити, що Паркер нафарбувала нігті темно-синім лаком, а це велика рідкість для неї. Раніше акторка розповідала, що не любить витрачати час на манікюр. Також у серіалі з лаком на нігтях не з’являлася і героїня акторки Керрі Бредшоу. Річ у тому, що сцени знімаються не по порядку, тому потрібно було би практично постійно підбирати колір нігтів для різних сцен, що сповільнило б виробництво.

© Getty Images © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images